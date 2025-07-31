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Зачем Путин массированно ударил по гражданским в Киеве: дочь Келлога назвала причину

Анна Ярославская
31 июля 2025, 08:44обновлено 31 июля, 10:07
2375
Киев подвергся массированной атаке. Меган Моббс считает, что обстрел стал ответом Кремля на ультиматум президента США.
Атака на Киев, Меган Моббс
Меган Моббс прокомментировала атаку РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, instagram.com/mobbs_mentality

Кратко:

  • Меган Моббс отреагировала на удар РФ по Киеву
  • Дочь Келлога считает, что Путин "ощущает решительность Америки"

Дочь спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на массированный обстрел Киева российской армией в ночь на 31 июля.

По ее словам, атака РФ - это ответ российского диктатора Владимира Путина на ультиматум президента США.

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"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента (США — ред.) Трампа. Он ощущает решительность и силу Америки. Мы не должны оказаться беспомощными", - написала Меган Моббс в соцсети X.

Скриншот сообщения Меган Моббс в соцсети X
Скриншот сообщения Меган Моббс в соцсети X

Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО. Подробности читайте в материале: Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицу.

Утром в четверг стало известно, что в одном из районов города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.

По состоянию на 07:42 подтверждены данные о шести погибших. Четверо - в Святошинском районе, двое - в Соломенском. Среди погибших - ребенок, мальчик шесть лет.

Продолжается спасательная операция.

  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur, t.me/V_Zelenskiy_official
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur, t.me/V_Zelenskiy_official
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur, t.me/V_Zelenskiy_official
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur, t.me/V_Zelenskiy_official
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur, t.me/V_Zelenskiy_official
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur, t.me/V_Zelenskiy_official
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur, t.me/V_Zelenskiy_official
  • РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве
    РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве Фото: ГосЧС, t.me/tkachenkotymur, t.me/V_Zelenskiy_official

Смотрите видео - Прямое попадание РФ по жилому дому в Киеве:

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.

При этом он подчеркнул, что никакой реакции со стороны Москвы до сих пор не получил.

"Нет, я не получал, не получал никакого ответа. Это огорчает. Раньше я говорил вам, что в неделю умирает 5 000 человек. Теперь уже 7 000 человек умирают в неделю. В основном украинские и российские солдаты. Но гражданские люди также умирают от бомб, которые падают им на голову. Это отвратительная война", - сказал глава Белого дома.

Тем временем спикер Госдепа США Темми Брюс заявила, что в Кремле ошибочно интерпретировали терпение главы Белого дома Дональда Трампа. Однако "время для неправильных интерпретаций прошло".

В свою очерель, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "приняли к сведению" заявление Трампа, который заявил о сокращении срока поставленного им ультиматума.

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О персоне: Меган Моббс

Меган Моббс – военный историк, выпускница элитной американской академии Вест Поинт. Дочь спецпредставителя США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.

Меган Моббс уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, который помогает Украине с начала полномасштабной войны. Издание The Washington Post называет ее "лучшим другом Украины".

"У украинцев, пожалуй, нет лучшего друга, чем Моббс. Фонд RT Weatherman Foundation работает в Украине с самого начала войны. Его деятельность включает в себя создание и управление логистическим центром на румынско-украинской границе и доставку более 10 000 поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой гуманитарной помощью более чем 70 гуманитарным организациям и больницам в Украине", - пишет издание.

Также фонд помогает эвакуировать американских добровольцев, воюющих в Украине, в региональный медицинский центр Вооружённых сил США в Ландштуле (Германия), где они могут получить специализированную медицинскую помощь.

Фонд также занимается репатриацией тел американских добровольцев, погибших в боях.

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