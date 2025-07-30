"Время для неправильных интерпретаций прошло": в США жестко обратились к РФ

Кремль неверно истолковал терпение Дональда Трампа, сказала Темми Брюс.

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Темми Брюс заявила, что у Трампа есть полномочия по введению санкций / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, сайт Кремля

Главные тезисы Темми Брюс:

Трамп сохранял терпение, но теперь готов действовать жёстче

Президент США обладает полномочиями для введения санкций

Главу Белого дома "нужно воспринимать всерьёз"

Спикер Госдепа США Темми Брюс заявила, что в Кремле ошибочно интерпретировали терпение главы Белого дома Дональда Трампа. Однако "время для неправильных интерпретаций прошло".

"Он (Трамп – ред.) был терпеливым, и это, наверное, неверно восприняли некоторые люди. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло", - сказала Брюс, передает Укринформ.

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Спикер напомнила, что Трамп говорил о введении санкций, а также вторичных санкций, "поскольку некоторые страны получают выгоду от покупки российской нефти".

По словам Брюс, у президента есть полномочия по введению таких ограничений, и это решение зависит от него.

"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", - резюмировала она.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Ультиматум Трампа и санкции против России

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.

При этом он подчеркнул, что никакой реакции со стороны Москвы до сих пор не получил.

"Нет, я не получал, не получал никакого ответа. Это огорчает. Раньше я говорил вам, что в неделю умирает 5 000 человек. Теперь уже 7 000 человек умирают в неделю. В основном украинские и российские солдаты. Но гражданские люди также умирают от бомб, которые падают им на голову. Это отвратительная война", - сказал глава Белого дома.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "приняли к сведению" заявление Трампа, который заявил о сокращении срока поставленного им ультиматума.

Тем временем сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". По его словам, США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях.

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