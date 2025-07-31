В Киеве - "прилет" в жилой дом: сложился целый подъезд, под завалами люди

По данным КГВА, в столице десятки людей пострадали.

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В Киеве - "прилет" в жилой дом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву

Оккупанты ударили по жилым домам

Десятки людей пострадали

Рано утром 31 июля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. Разрушения зафиксированы в нескольких районах столицы. В одном из районов города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.

"Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы", - сообщил утром в четверг президент Зеленский.

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По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 06:27 в столице известно о 27 пострадавших.

В 06:37 глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о первой жертве. По его словам, из-под завалов спасатели деблокировали тело женщины.

06:54 До 43 выросло количество пострадавших в Киеве, сообщил Кличко.

По словам мэра столицы, 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений.

Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Киеву:

Ранее столичные власти сообщили о том, что после после длительной тревоги утром 31 июля армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву баллистикой.

Последствия были зафиксированы в Шевченковском и Святошинском районах. Под удар попала жилая застройка.

В результате ракетного удара в Голосеевском районе горит дом, авто.

В Святошинском районе и Соломенском - попадания в жилые дома.

Глава КГВА сообщал о 8 пострадавших в столице, среди них - двое детей.

Смотрите видео - Кадры последствий атаки РФ на Киев 31 июля:

"Это ответ Путина на дедлайн президента Трампа"

Дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога отреагировала на атаку РФ на Киев. По ее словам, это ответ российского диктатора Путина на ультиматум президента США.

"Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решительность и силу Америки. Мы не имеем права показать слабость", - написала Меган Моббс в соцсети X.

Скриншот сообщения Меган Моббс в соцсети X

Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО. Подробности читайте в материале: Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицу.

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