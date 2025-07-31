РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку: в Киеве растет число жертв и пострадавших

Последствия российской комбинированной атаки фиксируются на более чем 27 локациях. Очень пострадал Соломенский район.

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РФ нанесла ракетный удар по Киеву утром 31 июля / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В Киеве - "прилет" по жилой многоэтажке

Пострадали десятки людей, есть жертвы

Больше всего последствий зафиксировано в четырех районах города

В ночь на 31 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд. Пострадали десятки людей. Есть жертвы.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информация о "прилёте" в жилой дом поступила в 4:47.

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"Враг в очередной раз попал прямой наводкой в жилой дом. Святошинский район, 9-этажка. Обычный жилой дом", - написал чиновник.

На данный момент спасатели оперативно разбирает завалы. Под завалами разрушенного подъезда могут быть люди.

Последствия российской комбинированной атаки фиксируются на более чем 27 локациях. Очень пострадал Соломенский район, также под удар попали Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы города.

На данный момент известно о 52 пострадавших, почти 30 человек в больницах. Пострадали 9 детей. Число, к сожалению, будет расти, предупредил Ткаченко.

"Двое киевлян погибли в результате целенаправленного удара российских террористов. Это тоже, вероятно, не окончательное количество", - добавил глава КГВА.

Позже Ткаченко добавил, что много пострадавших не только в Святошинском районе.

"В настоящее время оперативные службы сообщают уже о двух погибших в других локациях - в Соломенском районе", - написал он в 07:24.

Обновлено. По состоянию на 07:42 подтверждено 6 погибших. Четверо - в Святошинском районе, двое - в Соломенском. Среди погибших - ребенок, мальчик шесть лет.

Продолжается спасательная операция.

В свою очередь, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что больше всего в Киеве пострадали Святошинский и Соломенский районы. По его словам, травмы получили трое ехавших по вызову полицейских. Двоих раненых спасли из-под завалов.

"Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группа документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления в РФ", - добавил Клименко.

Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Киеву 31 июля:

Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО. Подробности читайте в материале: Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицу.

Утром в четверг стало известно, что в одном из районов города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.

Дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога отреагировала на атаку РФ на Киев. По ее словам, это ответ российского диктатора Путина на ультиматум президента США.

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