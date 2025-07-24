Сколько территорий может оккупировать РФ за 50 дней ультиматума: Жданов оценил

Россия сейчас фактически обменивает жизни своих военных на квадратные километры украинских территорий.

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Сколько территорий Украины успеет оккупировать армия РФ до начала осени / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншоты

Что сказал Жданов:

До осени Россия сможет захватить еще около 200 квадратных километров Украины

Выделенного Трампом времени не хватит Путину для достижения цели

Путин не может прекратить агрессию против Украины из-за физических факторов

Президент США Дональд Трамп объявил стране-агрессору России 50-дневный ультиматум. За это время вражеские войска могут захватить примерно 200 квадратных километров украинских территорий.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, оккупационная армия вышла на показатели, согласно которым в течение месяца захватывает 130-140 квадратных километров.

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Но важным нюансом является то, что враг начал терять больше живой силы. Еще зимой за каждый километр Россия отдавала цену в виде 31 убитого оккупанта, а сегодня этот показатель составляет 45 россиян.

"Примерно столько же раненых, потому что в этой войне соотношение убитых и раненых не 1:3, как это было раньше в классике военного искусства, а уже практически 1:1. Мы увеличиваем количество ликвидированного личного состава противника", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, за эти отведенные Трампом два месяца, РФ может захватить примерно 200-250 квадратных километров Украины и это никак не решит проблему кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Захват Запорожской, Херсонской областей (правобережной части этих областей) просто нереален. Российские войска буксуют и едва удерживают позиции даже в Сумской области, а на Покровском и Новопавловском направлениях едва продавливают нашу оборону. Такими темпами российские войска будут идти годами к этому захвату", - пояснил Жданов.

Несмотря на это Путин уже не может остановиться по ряду причин. Во-первых, у него есть миллионная армия, которую некуда будет деть, если вывести из Украины. Возвращение домой российских оккупантов ухудшит и без того рекордную криминогенную обстановку в РФ.

"Плюс экономика разогрета - вся экономика России сегодня на военных рельсах. Допустим, в Волгоградской области до большой войны было одно военное предприятие, а сегодня их там 40. И это не построили новые - это гражданские предприятия, которые перевели на военные рельсы. Представьте, какая это махина! А в случае прекращения войны надо будет остановить все эти предприятия, и люди потеряют работу", - добавил эксперт.

Ультиматум Трампа России - последние новости

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, прежде чем Белый дом рассмотрит новые санкции против России. Таким образом американский лидер дал главе Кремля время до конца лета, чтобы тот продолжил бомбардировку украинских городов.

В то же время российский оппозиционер Илья Пономарев, как писал Главред, считает, что Дональд Трамп объявил 50-дневный ультиматум кремлевскому диктатору Владимиру Путину не с целью дать стране-агрессору России шанс реализовать замысел летнего наступления.

Напомним, СМИ также писали, что предоставлением 50-дневного срока для России и Путина Дональд Трамп пытается удержать роль посредника, угрожая экономическим давлением.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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