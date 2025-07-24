"Никакого прогресса": WSJ рассказало, к чему привели переговоры в Стамбуле

Украина и Россия не приблизились к миру из-за ультиматума Трампа, считают в WSJ.

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Украина и Россия не приблизились к миру / коллаж: Главред, фото: Минобороны Турции, скриншот

Кратко:

Обозреватели назвали ситуацию "дипломатическим кабуки"

Трамп пытается удержать роль посредника

Россия усилила удары по украинским городам

Несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, третий раунд переговоров между Киевом и Москвой завершился без единого прорыва. Встреча в Стамбуле 23 июля длилась менее часа, пишет The Wall Street Journal.

"Мы не имеем никакого прогресса в прекращении боевых действий или прекращении огня", - заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров. видео дня

Он подчеркнул, что шесть месяцев переговоров не дали практически ничего. По словам Умерова, Украина снова предложила президенту Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным напрямую, но Москва в очередной раз отказалась. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, бывший министр культуры и доверенное лицо Путина.

Обозреватели назвали ситуацию "дипломатическим кабуки".

"Господин Путин, по очевидным причинам, пока не заинтересован ни в одной сделке, которая не является полной капитуляцией Украины", - отметил Александр Габуев, директор Центра Карнеги Россия-Евразия.

Зато Трамп пытается удержать роль посредника, угрожая экономическим давлением. На прошлой неделе он пообещал ввести 100% тарифы на ведущих торговых партнеров России, если мир не будет достигнут в течение 50 дней. В то же время он заявил о готовности отправить Украине дополнительные системы Patriot.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: "Россия и Украина впервые за много лет проводят прямые переговоры благодаря лидерству президента Трампа". Однако, как считают аналитики, эти шаги не заставят Москву уступить.

"Трамп вряд ли прибегнет к решительным шагам. Он скорее будет тянуть время, чем проактивно поддержит украинцев в истощении российского ресурса", - считает Габуев.

Предложения санкций со стороны Конгресса, в частности от сенатора Линдси Грэма, заблокированы самим Трампом. Предложенные 500% пошлины на Россию не были поддержаны республиканцами.

Москва, со своей стороны, выдвигает жесткие условия: признание российского суверенитета над Крымом и еще четырьмя регионами, включая те, которые она не контролирует, и требование украинского нейтралитета.

"Мы не ожидаем магического прорыва", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков накануне переговоров.

На фоне затягивания дипломатии Россия усилила удары по украинским городам. От атак беспилотников страдает инфраструктура, а западная военная помощь не покрывает потребностей ВСУ.

"Patriot - это хорошо, но этого недостаточно", - говорят американские аналитики.

Евгения Габер, бывшая советница украинского правительства, заявила: "Россия демонстрирует, что не ведет переговоры добросовестно. Постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру - это доказательство".

Третий раунд переговоров в Стамбуле - главное

Как писал Главред, 23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.

Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.

Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Также стороны обсудили вопрос обмена военнопленных и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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