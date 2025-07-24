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"Никакого прогресса": WSJ рассказало, к чему привели переговоры в Стамбуле

Виталий Кирсанов
24 июля 2025, 10:55
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Украина и Россия не приблизились к миру из-за ультиматума Трампа, считают в WSJ.
Украина и Россия не приблизились к миру
Украина и Россия не приблизились к миру / коллаж: Главред, фото: Минобороны Турции, скриншот

Кратко:

  • Обозреватели назвали ситуацию "дипломатическим кабуки"
  • Трамп пытается удержать роль посредника
  • Россия усилила удары по украинским городам

Несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, третий раунд переговоров между Киевом и Москвой завершился без единого прорыва. Встреча в Стамбуле 23 июля длилась менее часа, пишет The Wall Street Journal.

"Мы не имеем никакого прогресса в прекращении боевых действий или прекращении огня", - заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

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Он подчеркнул, что шесть месяцев переговоров не дали практически ничего. По словам Умерова, Украина снова предложила президенту Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным напрямую, но Москва в очередной раз отказалась. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, бывший министр культуры и доверенное лицо Путина.

Обозреватели назвали ситуацию "дипломатическим кабуки".

"Господин Путин, по очевидным причинам, пока не заинтересован ни в одной сделке, которая не является полной капитуляцией Украины", - отметил Александр Габуев, директор Центра Карнеги Россия-Евразия.

Зато Трамп пытается удержать роль посредника, угрожая экономическим давлением. На прошлой неделе он пообещал ввести 100% тарифы на ведущих торговых партнеров России, если мир не будет достигнут в течение 50 дней. В то же время он заявил о готовности отправить Украине дополнительные системы Patriot.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: "Россия и Украина впервые за много лет проводят прямые переговоры благодаря лидерству президента Трампа". Однако, как считают аналитики, эти шаги не заставят Москву уступить.

"Трамп вряд ли прибегнет к решительным шагам. Он скорее будет тянуть время, чем проактивно поддержит украинцев в истощении российского ресурса", - считает Габуев.

Предложения санкций со стороны Конгресса, в частности от сенатора Линдси Грэма, заблокированы самим Трампом. Предложенные 500% пошлины на Россию не были поддержаны республиканцами.

Москва, со своей стороны, выдвигает жесткие условия: признание российского суверенитета над Крымом и еще четырьмя регионами, включая те, которые она не контролирует, и требование украинского нейтралитета.

"Мы не ожидаем магического прорыва", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков накануне переговоров.

На фоне затягивания дипломатии Россия усилила удары по украинским городам. От атак беспилотников страдает инфраструктура, а западная военная помощь не покрывает потребностей ВСУ.

"Patriot - это хорошо, но этого недостаточно", - говорят американские аналитики.

Евгения Габер, бывшая советница украинского правительства, заявила: "Россия демонстрирует, что не ведет переговоры добросовестно. Постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру - это доказательство".

Третий раунд переговоров в Стамбуле - главное

Как писал Главред, 23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.

Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.

Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Также стороны обсудили вопрос обмена военнопленных и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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