"Никакого прогресса": WSJ рассказало, к чему привели переговоры в Стамбуле

Кратко:
- Обозреватели назвали ситуацию "дипломатическим кабуки"
- Трамп пытается удержать роль посредника
- Россия усилила удары по украинским городам
Несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, третий раунд переговоров между Киевом и Москвой завершился без единого прорыва. Встреча в Стамбуле 23 июля длилась менее часа, пишет The Wall Street Journal.
"Мы не имеем никакого прогресса в прекращении боевых действий или прекращении огня", - заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.видео дня
Он подчеркнул, что шесть месяцев переговоров не дали практически ничего. По словам Умерова, Украина снова предложила президенту Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным напрямую, но Москва в очередной раз отказалась. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, бывший министр культуры и доверенное лицо Путина.
Обозреватели назвали ситуацию "дипломатическим кабуки".
"Господин Путин, по очевидным причинам, пока не заинтересован ни в одной сделке, которая не является полной капитуляцией Украины", - отметил Александр Габуев, директор Центра Карнеги Россия-Евразия.
Зато Трамп пытается удержать роль посредника, угрожая экономическим давлением. На прошлой неделе он пообещал ввести 100% тарифы на ведущих торговых партнеров России, если мир не будет достигнут в течение 50 дней. В то же время он заявил о готовности отправить Украине дополнительные системы Patriot.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: "Россия и Украина впервые за много лет проводят прямые переговоры благодаря лидерству президента Трампа". Однако, как считают аналитики, эти шаги не заставят Москву уступить.
"Трамп вряд ли прибегнет к решительным шагам. Он скорее будет тянуть время, чем проактивно поддержит украинцев в истощении российского ресурса", - считает Габуев.
Предложения санкций со стороны Конгресса, в частности от сенатора Линдси Грэма, заблокированы самим Трампом. Предложенные 500% пошлины на Россию не были поддержаны республиканцами.
Москва, со своей стороны, выдвигает жесткие условия: признание российского суверенитета над Крымом и еще четырьмя регионами, включая те, которые она не контролирует, и требование украинского нейтралитета.
"Мы не ожидаем магического прорыва", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков накануне переговоров.
На фоне затягивания дипломатии Россия усилила удары по украинским городам. От атак беспилотников страдает инфраструктура, а западная военная помощь не покрывает потребностей ВСУ.
"Patriot - это хорошо, но этого недостаточно", - говорят американские аналитики.
Евгения Габер, бывшая советница украинского правительства, заявила: "Россия демонстрирует, что не ведет переговоры добросовестно. Постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру - это доказательство".
Третий раунд переговоров в Стамбуле - главное
Как писал Главред, 23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.
Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.
Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.
Также стороны обсудили вопрос обмена военнопленных и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.
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Об источнике: The Wall Street Journal
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.
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