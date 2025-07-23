Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле закончились - о чем удалось договориться

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Глава украинской делегации на переговорах с российской стороной в Стамбуле Рустем Умеров рассказал об итогах встречи. Соответствующее заявление он заявил в рамках брифинга по итогам встречи, которую транслировало "Суспільне".

О чем говорили стороны в рамках переговоров

Умеров подчеркнул, что Украина и в дальнейшем требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг. Речь идет именно о реальном прекращении огня, что включает остановку атак по гражданским объектам и критической инфраструктуре. Особый акцент в переговорах был сделан на гуманитарных вопросах.

"По обмену военнопленными, мы ожидаем дальнейшего прогресса. Мы продолжаем настаивать на освобождении гражданских лиц, в том числе детей. Мы благодарны нашим партнерам, которые поддерживают усилия по достижению мира, особенно Турецкой Республике за ее активную роль в содействии созданию платформы для диалога и мира. Реальные шаги возможны, и каждая сторона должна продемонстрировать конструктивный и реалистичный подход. Мы будем продолжать работать над достижением этой цели", - резюмировал Умеров.

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Переговоры Зеленского и Путина

Умеров отметил, что Украина предложила провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа.

Украина выразила готовность к прекращению огня, включая остановку атак на критическую и гражданскую инфраструктуру, однако реакция российской стороны на эту инициативу не была озвучена.

Новый обмен пленными

Во время переговоров в Стамбуле Украина и Россия подняли вопрос обмена военнопленных, которые удерживаются более трех лет. Обе стороны выразили готовность продолжить работу в этом направлении. Как сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрий Ковбаса, делегации договорились сохранять текущий уровень сотрудничества по обменам.

"Дополнительно акцентировали внимание российской стороны на тех, кто находится в плену уже более трех лет. Российская сторона согласилась работать над этими людьми, чтобы их вернуть", - отметил Ковбаса.

Также обсуждались возможности возвращения молодых, раненых и тяжелобольных пленных, а отдельно - проведение санитарного обмена для людей в критическом состоянии.

Также отмечается, что в рамках гуманитарного обмена между двумя странами участие примут более 1200 человек.

Будут ли еще переговоры с россиянами, если Путин не согласится на переговоры с Зеленским.

Умеров отметил, что перспективы дальнейших переговоров с Россией не зависят исключительно от позиции Путина относительно встречи с Зеленским. Украинская сторона не заявляла о завершении переговорного формата. Инициативу президента Трампа продолжают поддерживать, уже состоялось несколько раундов встреч, есть прогресс в гуманитарном направлении. По перемирию - пока сдвигов нет, но работа над ключевыми вопросами продолжается.

"Наш приоритет это всегда люди, остановка огня и встреча лидеров", - сказал глава украинской делегации.

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