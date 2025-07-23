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Ночные ограничения для мототранспорта во время воздушной тревоги: где действует запрет

Руслан Иваненко
23 июля 2025, 21:50
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Движение громких мотоциклов ночью запретят из-за шума, который путают со звуком дронов "Шахед", чтобы не дезориентировать жителей.
Мотоцикл, тревога
Ограничения введут на мототранспорт без глушителей и с агрессивным управлением, особенно во время воздушных тревог / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему ввели запрет на мототранспорт ночью
  • Какие именно ограничения действуют в Черновицкой и Черниговской областях
  • Как полиция реагирует на нарушителей новых правил

Украинцы все чаще жалуются на мотоциклы во время массированных атак России. Гул двигателей ночью напоминает звук иранских дронов "Шахед", что может вызвать панику или дезориентацию во время воздушных тревог. В ответ на это несколько общин уже ввели ограничения на передвижение мототранспорта. Об этом сообщает РБК-Украина.

Что запретили в Черновицкой области

Первой на такой шаг пошла Глыбокская территориальная община (Черновицкая область). Здесь с 22:00 до 08:00 запрещено движение мотоциклов, мотороллеров и другого двухколесного транспорта с уровнем шума, превышающим санитарные нормы (ДСТУ).

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Также круглосуточно нельзя передвигаться на транспорте без исправной выхлопной системы или с глушителями, которые усиливают шум.

"Громкий транспорт нарушает покой жителей, особенно уязвимых категорий - детей, пожилых людей, семей военных", - отмечают в громаде.

В Глыбоке объясняют: во время воздушных тревог и атак "Шахедами" любой посторонний шум мешает вовремя реагировать на опасность. Контроль за соблюдением новых правил возложен на полицию - правоохранители будут проверять транспорт и реагировать на обращения жителей.

Ограничения и в Черниговской области

Аналогичные правила ввел и Козелецкий поселковый совет (Черниговская область).

"В связи с многочисленными жалобами жителей общины на чрезмерный шум от мотоциклов, особенно в вечернее и ночное время, в Козелецкой общине принято решение об ограничении в движении некоторых транспортных средств", - говорится в заявлении.

На всей территории общины запрещено движение мототехники, которая:

  • не имеет шумопоглотителей (глушителей);
  • использует выхлопную систему типа "прямоток";
  • осуществляет агрессивное или опасное управление.

Также действует ночной запрет с 22:00 до 08:00 и во время объявления воздушной тревоги.

Полиция, как и в предыдущем случае, имеет полномочия:

  • останавливать нарушителей;
  • эвакуировать транспорт на штрафплощадки;
  • фиксировать факты участия несовершеннолетних в управлении мотоциклами.

Другие новости для автомобилистов

Как сообщал Главред, в Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению (форма №083/о) и перейти на электронные медзаключения через систему ЕСОЗ, синхронизированную с реестром "Оберіг". Соответствующий законопроект №13131 подал Михаил Радуцкий.

Кроме того, в Украине водителям может грозить не только административная, но и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными - в частности, если оставить их в закрытом авто во время жары.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на бензин могут вырасти до 65 гривен за литр и более. Его стоимость может повыситься в зависимости от того, как рынок отреагирует на геополитические риски.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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