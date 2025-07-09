Штраф, конфискация и тюрьма: в Украине будут наказывать водителей за популярную ошибку

Популярная ошибка водителей может обернуться не только штрафом, но и уголовной ответственностью и конфискацией любимца, предупредили в КГГА.

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Водителям грозит штраф до 5 950 гривен и до 3 лет заключения / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

В КГГА напомнили о наказании за оставленных в автомобилях животных

Нарушителей могут наказать штрафом от 3 400 до 5 950 гривен, конфискацией животного и заключением в тюрьму

В Украине водителям может грозить не только административная, но и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными - в частности, если оставить их в закрытом авто во время жары. Об этом предупредил и.о. директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

"В эти жаркие летние дни хочу напомнить владельцам животных не оставлять своих домашних любимцев в запертых авто. Ведь уже за считанные минуты температура салона даже в тени может критически повыситься, что представляет серьезную угрозу для жизни животных. У большинства из них терморегуляция происходит благодаря ускоренному дыханию. Однако в душном, раскаленном пространстве эта способность существенно снижается, что приводит к перегреву организма, обезвоживанию и даже гибели", - отметил Сергей Сабуров. видео дня

Как объясняют в Департаменте, согласно админкодексу, оставление домашнего животного в условиях, опасных для его жизни или здоровья, влечет за собой штраф от 3 400 до 5 950 гривен, а также возможную конфискацию животного. Если же такие действия привели к травмированию или смерти животного, согласно Уголовному кодексу, виновному грозит ограничение свободы от 1 до 3 лет или заключение на срок 2-3 года с конфискацией животного.

Также в КГГА напомнили, что в парках и скверах столицы установлены переносные поилки для животных - как домашних, так и бездомных. Они будут работать в жаркие дни до конца октября, а за их обслуживание и наполнение чистой водой отвечают коммунальные службы районов.

Штрафы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине граждане могут быть оштрафованы, если не успели вовремя вклеить новую фотографию в паспорт-книжечку по достижении 25 или 45 лет. Согласно действующему законодательству, это необходимо сделать в течение одного месяца со дня рождения.

Кроме того, украинцам стоит помнить, что за использование ненормативной лексики в общественных местах также предусмотрен штраф - ответственность за такое нарушение закреплена в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Водители же могут получить значительное денежное взыскание за осуществление пассажирских перевозок без соответствующей лицензии. Это нарушение регламентируется пунктом 24 статьи 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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