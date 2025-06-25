Накажут на более чем 100$: в Украине ужесточили правила парковки

Ключевое:
- В Украине усилили ответственность за занятие парковочных мест, предназначенных для лиц с инвалидностью
- Штраф составляет 5100 грн, что равно 300 необлагаемым минимумам доходов граждан
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине ужесточили наказание за одно из самых частых нарушений правил дорожного движения. Это касается парковки на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Об этом он написал в Telegram.
Согласно новому постановлению Кабинета Министров, теперь за неправомерное занятие специально отведенных парковочных мест предусмотрен штраф в размере 5100 гривен. Это соответствует 300 необлагаемым минимумам доходов граждан.
Изменения приняты в рамках усиления защиты прав людей с инвалидностью и направлены на ограничение случаев злоупотреблений.
Кроме повышения штрафов, документ вводит новые требования для лиц с инвалидностью, которые управляют авто, или для тех, кто их перевозит.
В частности, в транспортном средстве обязательно должно быть:
- Знак "Водитель с инвалидностью";
- QR-код, подтверждающий право на льготную парковку.
Эти нововведения имеют целью уменьшить количество нарушений и обеспечить, чтобы специальные места были свободными для тех, кто действительно имеет на них право.
Отмечается, что даже если пассажир - это лицо с инвалидностью, но в машине нет необходимого обозначения или электронного идентификатора, водителю все равно грозит штраф. Закон не предусматривает исключений без официального подтверждения.
Парковочные места для людей с инвалидностью должны оставаться доступными, особенно в условиях перенасыщенного городского движения. Частые нарушения этих правил заставляют власти вводить более строгие меры.
Штрафы для водителей в Украине - что известно
Недавно Главред рассказал об интересном знаке - квадрат с изображением автомобиля, разделенного пополам, в окружении человеческих фигур. Он часто кажется непонятным, хотя имеет вполне четкое значение.
Кроме этого, мыть и ремонтировать авто на улице больше нельзя. За нарушение правил благоустройства могут оштрафовать на сумму от 340 до1360 гривен, в зависимости от ситуации и масштабов нанесенного ущерба.
В свою очередь АЗС запрещают наливать топливо в пластиковую тару. Использование специального сосуда является обязательным для безопасной перевозки горючего и предотвращения аварийных ситуаций.
Также следует учитывать, что с 1 июля в Украине меняется порядок прохождения технического осмотра автомобилей.
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Кто такой Алексей Гончаренко?
Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов, член фракции Европейская Солидарность, член украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам.
В августе-ноябре 2014 - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI созывов (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета.
В 2005-2014 годах - член Партии регионов, сторонник предоставления русскому языку статуса государственного в Украине.
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