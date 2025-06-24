Без знания грозит в штраф в 2 тыс грн: появился странный знак с номером 1010-70

Из-за незнания знака, количество нарушений растет, что приводит к частым эвакуациям и круглым штрафам.

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Что стоит знать украинским водителям о новом знаке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ampercar.com

Вы узнаете:

Что означает новый знак 1010-70 на дорогах

Как распознать каршеринговое паркоместо

Для украинских водителей, путешествующих за границей, особенно в Германии, новые и необычные дорожные знаки могут вызвать недоумение. Как пишет AMPERCAR, один из таких знаков - квадрат с изображением автомобиля, разделенного пополам, в окружении человеческих фигур, часто кажется непонятным, хотя имеет вполне четкое значение.

Этот знак с номером 1010-70, который появился на немецких дорогах еще в 2020 году, обозначает паркоместа, предназначенные исключительно для авто сервисов общего пользования, то есть каршеринга.

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Что означает новый знак 1010-70 / фото: AMPERCAR

Парковаться на таких местах разрешено только автомобилям, зарегистрированным в лицензированных каршеринговых компаниях. Если же водитель припаркует там частную машину, даже если он сдает ее в аренду самостоятельно, ему грозит штраф от 55 евро, примерно 2 642 украинских гривен. Внекоторых случаях авто еще и эвакуируют.

Целью введения таких паркомест является улучшение использования городского пространства. Один каршеринговый автомобиль, по подсчетам специалистов, способен заменить до 13 личных транспортных средств, что позволяет снизить нагрузку на дороги и уменьшить количество машин в городе.

Однако из-за низкой осведомленности водителей с новыми знаками, нарушения случаются довольно часто.

Например, в городе Эссен ежедневно эвакуируют до восьми машин, припаркованных на местах для каршеринга без разрешения. Решения судов подтверждают, что такие штрафы являются законными, даже если парковка не создает препятствий для других участников движения.

В перспективе подобные дорожные знаки могут появиться и в других странах, в частности в Украине. Поэтому стоит быть внимательным к дорожной инфраструктуре и знакомиться с новыми правилами, которые внедряются для удобства и экологичности городского транспорта.

Также ранее рассказывалось, что на дорогах появился новый дорожный знак со стрелками.

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Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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