Может запутать многих: на дорогах появился новый дорожный знак со стрелками

Известно, какой дорожный знак будет информировать о средней многоцелевой полосе.

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Новый дорожный знак со стрелками / коллаж: Главред, фото: Interia, pixabay

Вы узнаете:

Что означает дорожный знак со стрелками

Где его будут устанавливать

Дорожные знаки - это то, что должен знать каждый водитель, но со временем их становится все больше. В частности, генеральное управление национальных дорог и автомагистралей Польши ввело новый знак на дорогах.

Главред решил разобраться, что означает новый дорожный знак с четырьмя стрелками.

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О чем информирует новый дорожный знак в Польше

Дорожный знак с четырьмя стрелками - F-23 означает "средняя многоцелевая полоса" и будет использоваться в зоне между перекрестками, пишет Interia.

Он появился из-за того, что на новых участках дорог в польских городах все чаще появляется дополнительная, средняя полоса, благодаря которой водители, поворачивающие налево, могут въехать на нее и спокойно ждать возможности выполнить маневр. Именно здесь и используется новый дорожный знак.

Для чего нужна многоцелевая полоса на дороге

Многоцелевая полоса предназначена для транспортных средств, поворачивающих с главной дороги или въезжающих на нее со второстепенной дороги, участка или стоянки.

Отмечается, что на дороге, где появляется средняя многоцелевая полоса, будет действовать запрет на обгон.

Стоит также заметить, что хотя сам знак совершенно новый, на польских дорогах уже давно есть много мест, где две полосы, движущиеся в противоположных направлениях, разделены широким островком. До сих пор они никак не обозначалась, и водители начали использовать его во время поворота налево или присоединения к движению.

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Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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