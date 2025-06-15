В Украине готовят новые ограничения для водителей 65+: что изменится

Для водителей почтенного возраста предлагают ввести курсы повышения квалификации, чтобы поддержать их навыки в условиях современного дорожного движения.

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Водители в возрасте от 70 лет должны будут обновлять права каждые два года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Верховная Рада рассматривает изменения в правила для водителей 65+

Предлагают обязательные медосмотры и ограничение срока прав

Водительское удостоверение будут выдавать на 5 лет, потом - чаще

В Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта, предлагающего новые правила для водителей почтенного возраста. Законопроект №8082 предусматривает обязательные медицинские осмотры для лиц от 65 лет, чтобы проверить их физическую и психическую способность управлять транспортом.

В частности, после прохождения осмотра водительское удостоверение для этой категории будет выдаваться сроком на 5 лет.

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С возрастом проверки будут становиться более частыми:

от 70 лет - каждые 2 года

после 75 лет - ежегодно

Кроме того, может быть введено обязательное повышение квалификации для пожилых водителей, чтобы улучшить их навыки управления в современных условиях.

Авторы инициативы отмечают:

"Нововведения направлены не против пожилых людей, а исключительно на повышение безопасности дорожного движения. С возрастом у многих водителей снижается реакция, появляются проблемы со зрением и концентрацией внимания, что может увеличить риск ДТП."

Также в законопроекте предусмотрено сокращение срока действия водительских удостоверений для всех категорий до 10 лет. Сейчас же водители получают права фактически бессрочно, поэтому это станет существенной реформой.

Среди общества продолжаются дискуссии вокруг этой инициативы. Одни эксперты поддерживают закон как необходимый шаг для безопасности, другие - видят в нем потенциальную дискриминацию по возрасту. Правозащитники отмечают:

"Критерий должен быть не возрастным, а медицинским. Ведь есть немало примеров, когда 75-летние водители имеют лучшую физическую форму и реакцию, чем значительно более молодые люди."

Другие новости для автомобилистов

Как сообщал Главред, в Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению (форма №083/о) и перейти на электронные медзаключения через систему ЕСОЗ, синхронизированную с реестром "Оберіг". Соответствующий законопроект №13131 подал Михаил Радуцкий.

Кроме того, в Украине меняется порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Начиная с 1 июля 2025 года, все проверки транспортных средств должны обязательно сопровождаться видеофиксацией.

Также в Украине меняют правила сдачи практического экзамена на водительские права. МВД предлагает увеличить интервалы между попытками в случае провала: 2-я попытка - через 10 дней, 3-я - через 20 дней, 4-я и последующие - через 30 дней.

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Что такое Верховная Рада Украины? Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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