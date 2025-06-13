Новые правила прохождения техосмотра: что изменится с 1 июля

Забороняють проведення техогляду без справних камер спостереження.

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Вводят обязательную видеофиксацию техосмотра автомобилей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

С 1 июля техосмотр авто будут фиксировать на видео

Запись должны вести две камеры непрерывно

Без видео проверку проводить запрещено

В Украине меняется порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Начиная с 1 июля 2025 года, все проверки транспортных средств должны обязательно сопровождаться видеофиксацией. Об этом сообщает Автотема со ссылкой на приказ МВД №348 от 23 мая 2025 года.

Видео - с двух ракурсов

Во время техосмотра автомобиль будут снимать минимум две камеры, расположенные по диагонали: одна должна фиксировать переднюю левую или правую часть машины, другая - противоположную заднюю. Видеозапись должна быть непрерывной от начала и до завершения проверки. В случае отсутствия или неисправности камер техосмотр не проводится.

видео дня

"Прозрачность - главная задача"

В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что новые требования направлены на борьбу с формальными или поддельными процедурами.

"Владельца авто обязательно предупреждают о съемке до начала проверки", - отмечают в МВД.

Требования к качеству видео

Согласно правилам, видеоматериал должен соответствовать следующим критериям:

Разрешение не ниже 720p

Формат записи - не ниже H.264

Частота - минимум 5 кадров в секунду

Четкое изображение марки, модели, цвета и номерного знака авто

Обязательная дата проверки, соответствующая данным в протоколе

Хранение и защита данных

Все видеофайлы должны храниться в течение всего срока действия протокола техосмотра. Ответственность за сохранность и защиту материалов от несанкционированного доступа или изменений возлагается на исполнителя процедуры.

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Как сообщал Главред, в Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению (форма №083/о) и перейти на электронные медзаключения через систему ЕСОЗ, синхронизированную с реестром "Оберіг". Соответствующий законопроект №13131 подал Михаил Радуцкий.

Кроме того, владельцы водительских удостоверений, выданных до 2011 года, вскоре могут потерять возможность пользоваться ими бессрочно. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8082, который предусматривает введение новых сроков действия удостоверений в зависимости от категории транспортного средства.

Также в Украине меняют правила сдачи практического экзамена на водительские права. МВД предлагает увеличить интервалы между попытками в случае провала: 2-я попытка - через 10 дней, 3-я - через 20 дней, 4-я и последующие - через 30 дней.

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Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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