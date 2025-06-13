Новые правила прохождения техосмотра: что изменится с 1 июля

Вкратце:
- С 1 июля техосмотр авто будут фиксировать на видео
- Запись должны вести две камеры непрерывно
- Без видео проверку проводить запрещено
В Украине меняется порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Начиная с 1 июля 2025 года, все проверки транспортных средств должны обязательно сопровождаться видеофиксацией. Об этом сообщает Автотема со ссылкой на приказ МВД №348 от 23 мая 2025 года.
Видео - с двух ракурсов
Во время техосмотра автомобиль будут снимать минимум две камеры, расположенные по диагонали: одна должна фиксировать переднюю левую или правую часть машины, другая - противоположную заднюю. Видеозапись должна быть непрерывной от начала и до завершения проверки. В случае отсутствия или неисправности камер техосмотр не проводится.
"Прозрачность - главная задача"
В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что новые требования направлены на борьбу с формальными или поддельными процедурами.
"Владельца авто обязательно предупреждают о съемке до начала проверки", - отмечают в МВД.
Требования к качеству видео
Согласно правилам, видеоматериал должен соответствовать следующим критериям:
- Разрешение не ниже 720p
- Формат записи - не ниже H.264
- Частота - минимум 5 кадров в секунду
- Четкое изображение марки, модели, цвета и номерного знака авто
- Обязательная дата проверки, соответствующая данным в протоколе
Хранение и защита данных
Все видеофайлы должны храниться в течение всего срока действия протокола техосмотра. Ответственность за сохранность и защиту материалов от несанкционированного доступа или изменений возлагается на исполнителя процедуры.
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Как сообщал Главред, в Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению (форма №083/о) и перейти на электронные медзаключения через систему ЕСОЗ, синхронизированную с реестром "Оберіг". Соответствующий законопроект №13131 подал Михаил Радуцкий.
Кроме того, владельцы водительских удостоверений, выданных до 2011 года, вскоре могут потерять возможность пользоваться ими бессрочно. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8082, который предусматривает введение новых сроков действия удостоверений в зависимости от категории транспортного средства.
Также в Украине меняют правила сдачи практического экзамена на водительские права. МВД предлагает увеличить интервалы между попытками в случае провала: 2-я попытка - через 10 дней, 3-я - через 20 дней, 4-я и последующие - через 30 дней.
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Что за издание - "Автотема"?
"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.
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