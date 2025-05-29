В Украине устанавливают новый дорожный знак: что означает прямоугольник с коляской

Экспериментальные знаки установили для отдельных категорий водителей.

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Дорожный знак с детской коляской / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский городской совет

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Где в Украине появились новые знаки

Для чего на парковочных площадках установили экспериментальные таблички

В Украине появились новые знаки. Экспериментальные таблички в виде прямоугольника с закругленными углами и черной детской коляской на белом фоне официально впервые установили во Львове.

Главред выяснил, что означает этот знак и для чего он появился на парковочных площадках города.

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Как сообщили во Львовском городском совете, во Львовавтодоре объяснили, что специальные таблички называются "Место для парковки автомобилей родителей с детьми". Они должны побудить водителей оставлять эти паркоместа для автомобилей, в которых родители везут детей-младенцев.

Что важно - таблички пока имеют исключительно информативный характер и не предусматривают штрафов.

"Их цель - напоминать о потребностях семей с младенцами, которым часто сложнее передвигаться по городу. Параллельно будем продолжать устанавливать на площадках ЛеоПарковки таблички с надписью "Просим оставить это место для людей на креслах колесных", - заявил директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк.

Сейчас во Львове уже есть 5 таких табличек. Что касается других городов Украины, то на данный момент нет официальной информации о внедрении подобных паркомест. Но если эксперимент во Львове будет удачным, то, вероятно, в будущем другие города также рассмотрят возможность внедрения подобных паркомест для родителей с детьми.

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Что такое Львовский городской совет? Львовский городской совет - орган местного самоуправления Львовской городской территориальной общины во Львовском районе Львовской области. До 17 июля 2020 года существовал как административно-территориальная единица с административным центром в городе Львове, пишет Википедия.

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