Не ждите, пока загорится лампочка: эксперт раскрыл опасность низкого уровня топлива

Вы узнаете:
- Почему лампочка горючего - не просто сигнал
- Какие детали портятся быстрее всего
- Как избежать дорогостоящего ремонта одной привычкой
Украинские водители часто откладывают визит на заправку из-за недостатка времени или денег. Но такая привычка может обойтись очень дорого.
Главред решил разобраться, чем грозит езда на "лампе", и что об этом говорит специалист с более чем полувековым опытом.
Эксперт объясняет риски
Американский автомеханик Скотти Килмер, имеющий более 57 лет опыта, на своем YouTube-канале подробно объяснил, как работа на минимальном уровне топлива вредит топливной системе современных авто.
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Сегодня топливный насос располагается внутри бензобака, а не снаружи, как раньше. Когда горючего почти нет, насос начинает засасывать воздух, что ведет к перегреву и износу.
А еще топливо выполняет роль смазки для насоса - его недостаток означает быстрое разрушение деталей.
Если же жидкости мало, насос не охлаждается должным образом и перегревается. Постоянная перегрузка приводит к поломке, а ее ремонт или замена - недешевое удовольствие для владельца авто.
Что советует Килмер
По мнению эксперта, лучшее решение - не ждать, пока бак опустеет. Стоит заправлять авто, когда уровень топлива опускается до четверти. Это не только продлит жизнь топливного насоса, но и позволит избежать риска остановиться посреди дороги из-за пустого бака.
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Кто такой Скотти Килмер?
Скотти Килмер - известный американский автомеханик, который получил известность благодаря своему YouTube-каналу. Он имеет более 50 лет опыта работы с автомобилями, а его канал насчитывает более 5 миллионов подписчиков. На своем канале Скотти делится советами по ремонту и обслуживанию автомобилей, делает обзоры автомобилей, дает советы по выбору подержанных авто и раскрывает различные автомобильные лайфхаки. Он известен своими прямолинейными и часто противоречивыми высказываниями, а его советы базируются на многолетнем опыте работы с различными марками и моделями авто. Скотти Килмер является признанным экспертом по автомобилям Toyota.
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