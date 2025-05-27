Не ждите, пока загорится лампочка: эксперт раскрыл опасность низкого уровня топлива

Специалист разъяснил, почему современные авто нуждаются в постоянном контроле за уровнем топлива.

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Что может произойти с авто из-за пустого бака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему лампочка горючего - не просто сигнал

Какие детали портятся быстрее всего

Как избежать дорогостоящего ремонта одной привычкой

Украинские водители часто откладывают визит на заправку из-за недостатка времени или денег. Но такая привычка может обойтись очень дорого.

Главред решил разобраться, чем грозит езда на "лампе", и что об этом говорит специалист с более чем полувековым опытом.

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Эксперт объясняет риски

Американский автомеханик Скотти Килмер, имеющий более 57 лет опыта, на своем YouTube-канале подробно объяснил, как работа на минимальном уровне топлива вредит топливной системе современных авто.

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Сегодня топливный насос располагается внутри бензобака, а не снаружи, как раньше. Когда горючего почти нет, насос начинает засасывать воздух, что ведет к перегреву и износу.

А еще топливо выполняет роль смазки для насоса - его недостаток означает быстрое разрушение деталей.

Если же жидкости мало, насос не охлаждается должным образом и перегревается. Постоянная перегрузка приводит к поломке, а ее ремонт или замена - недешевое удовольствие для владельца авто.

Что советует Килмер

По мнению эксперта, лучшее решение - не ждать, пока бак опустеет. Стоит заправлять авто, когда уровень топлива опускается до четверти. Это не только продлит жизнь топливного насоса, но и позволит избежать риска остановиться посреди дороги из-за пустого бака.

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Почему автомобильные шины черного цвета: правильный ответ знают единицы Кто такой Скотти Килмер? Скотти Килмер - известный американский автомеханик, который получил известность благодаря своему YouTube-каналу. Он имеет более 50 лет опыта работы с автомобилями, а его канал насчитывает более 5 миллионов подписчиков. На своем канале Скотти делится советами по ремонту и обслуживанию автомобилей, делает обзоры автомобилей, дает советы по выбору подержанных авто и раскрывает различные автомобильные лайфхаки. Он известен своими прямолинейными и часто противоречивыми высказываниями, а его советы базируются на многолетнем опыте работы с различными марками и моделями авто. Скотти Килмер является признанным экспертом по автомобилям Toyota.

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