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Что скрывает пакет на знаке: юрист объяснил, имеют ли право штрафовать

Руслан Иваненко
20 мая 2025, 23:05
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Дорожные службы закрывают знаки пакетами вместо демонтажа во время ремонтов и изменений движения.
Полиция, знак
Законны ли штрафы за невидимые дорожные знаки / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com, Главред

Вы узнаете:

  • Почему дорожные знаки в Украине часто закрывают пакетами вместо демонтажа
  • Как правильно действовать водителю при остановке из-за закрытого дорожного знака

Что делать, когда дорожный знак закрыт пакетом, но патрульные все равно пытаются оштрафовать водителя. Экспертное разъяснение дал опытный адвокат, который регулярно сопровождает дела в сфере дорожных правонарушений.

Главред решил разобраться, обязан ли водитель выполнять требования знака, которого он не видит.

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В комментарии для "SUV News" юрист напомнил: согласно Правилам дорожного движения, знаки являются обязательными к исполнению только тогда, когда их четко видно с места водителя.

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Если знак закрыт мусорным пакетом или другим предметом, считать его действующим невозможно. Соответственно, штраф в такой ситуации - неправомерен.

"Полицейские нередко пользуются неосведомленностью граждан, выписывая штрафы даже тогда, когда действие знака фактически прекращено. Это - нарушение", - отмечает адвокат.

По словам эксперта, дорожные службы часто закрывают знаки вместо демонтажа, когда нужно временно изменить режим движения, провести ремонт или установить новые ограничения. Но полиция об этом знает, поэтому действия инспекторов можно расценивать как умышленное превышение полномочий.

Как защитить себя: советы юриста

  • Всегда используйте видеорегистратор.
  • В случае остановки - предложите инспектору вместе вернуться к знаку.
  • Сделайте фото знака, на котором будет видно, что он закрыт, и по возможности - сам патрульный автомобиль.

"Вероятность того, что инспектор рискнет оформлять протокол в такой ситуации, крайне низкая. Суд гарантированно отменит такой штраф", - утверждает юрист.

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Что за ресурс - SUV News?

SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

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