Малоизвестная, но мощная: для чего нужна кнопка со стрелкой в автомобиле

Вы узнаете:
- Для чего нужна кнопка со стрелкой и авто
- Как работает кнопка рециркуляции воздуха
- Как охладить авто в жару
В летнюю жару больше всего страдают водители. Им ежедневно приходится преодолевать не только маршруты, но и настоящее испытание температурой.
Сидя в автомобиле, запертом в пробке под палящим солнцем, они оказываются в ловушке - салон превращается в раскаленную теплицу, где воздух тяжелый от жары и бензиновых испарений. Лобовое стекло беспощадно пропускает солнечные лучи, которые, отражаясь от панели, дополнительно нагревают пространство внутри.
Но, как выяснил Главред, в большинстве автомобилей есть малоизвестная функция, которая может стать спасительной в жару. Речь идет о кнопке рециркуляции воздуха - той, на которой изображена стрелка внутри автомобиля. По словам водителей, она охлаждает салон эффективнее самого кондиционера.
Кнопка рециркуляции воздуха блокирует поступление горячего воздуха извне и "прокручивает" уже охлажденный воздух внутри салона. Благодаря этому охлаждение становится значительно эффективнее.
"Рециркуляция помогает создать приятную прохладу почти мгновенно, без необходимости ждать, пока кондиционер "разгонится", - пояснили эксперты UK Car Discount изданию Daily Express.
Эта функция особенно полезна для аллергиков: пыльца и загрязнения с улицы не попадают в салон через вентиляцию. Эксперты также советуют включать кондиционер сразу после запуска авто, а когда в салоне станет прохладнее - включать рециркуляцию.
"Как только кондиционер начнет дуть холодным воздухом, закройте окна и переключайтесь на рециркуляцию - это сэкономит топливо и охладит авто быстрее", - добавили в RAC.
Для чего нужна кнопка рециркуляции воздуха
Кнопка рециркуляции воздуха в автомобиле выполняет важную функцию, позволяя использовать воздух, уже находящийся в салоне, вместо забора воздуха извне. Уменьшая нагрузку на систему кондиционирования, особенно в жару, рециркуляция может способствовать снижению расхода топлива.
При движении в условиях сильной загазованности (пробки, тоннели), задымленности или запыленности, включение рециркуляции предотвращает попадание вредных веществ и неприятных запахов извне в салон автомобиля. Также включение рециркуляции помогает кондиционеру быстрее охладить воздух в салоне, поскольку ему не нужно охлаждать горячий наружный воздух, утверждает автор YouTube-канала pleasant catharsis.
Смотрите видео, в котором объясняется, как работает кнопка рециркуляции воздуха:
В некоторых случаях, особенно в холодную и влажную погоду, кратковременное включение рециркуляции может помочь устранить запотевание окон, поскольку система циркулирует более сухой воздух. Однако длительное использование в таких условиях может привести к обратному эффекту из-за накопления влаги в салоне.
В современных авто с климат-контролем система сама поддерживает заданную температуру. Однако для других моделей эта кнопка может стать настоящим спасением в жаркие дни.
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Что известно о YouTube-канале "pleasant catharsis"?
YouTube-канал "pleasant catharsis" предлагает визуальные обзоры автомобилей, сосредотачиваясь на самых важных аспектах - дизайне интерьера и экстерьера. Канал содержит детальные обзоры, крупные планы и анализ стиля, ориентированные на автолюбителей и потенциальных покупателей. На канале насчитывается 1,1 тыс. видео и 2,82 тыс. пользователей.
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