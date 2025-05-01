Выполняет две функции: водителям рассказали об 'удобном символе' на панели авто

Вы узнаете:
- Как понять, с какой стороны расположена крышка бака
- Почему возле символа заправки есть стрелка
В социальных сетях разгорелась настоящая дискуссия после того, как мужчина спросил людей, что, по их мнению, означает один символ на приборной панели автомобиля.
В частности, независимо от стажа вождения, многие не знали, о чем информирует "загадочный" символ, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Так, на Reddit один пользователь обратился за разъяснениями к другим пользователям с вопросом: "Указывает ли этот символ, когда нужно заправляться?".
"Девушка говорит, что нужно заправляться, когда достигнешь этого символа. Я думал, что он просто показывает уровень топлива, и с какой стороны находится крышка бензобака", - написал мужчина.
Один из пользователей ответил ему: "Вы оба технически правы. Я бы заправился, если бы было так мало горючего, и да, это показывает, с какой стороны находится крышка".
Другой пользователь не согласился с этим толкованием: "Индикатор того, с какой стороны находится заливная горловина. Относительно "когда заправлять", я не согласен".
Что означает символ бензоколонки со стрелкой
Нередко водители забывают, с какой стороны находится крышка бензобака, что приводит к путанице на заправке.
Однако, существует быстрый способ определить расположение крышки топливного бака - просто посмотрите на значок топливного насоса на приборной панели. Жирная треугольная стрелка укажет сторону расположения крышки.
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