Выполняет две функции: водителям рассказали об 'удобном символе' на панели авто

Водители были ошеломлены, узнав, что на самом деле означает один символ на панели авто.

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Что означают символы на панели авто / коллаж: Главред, фото: Reddit, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как понять, с какой стороны расположена крышка бака

Почему возле символа заправки есть стрелка

В социальных сетях разгорелась настоящая дискуссия после того, как мужчина спросил людей, что, по их мнению, означает один символ на приборной панели автомобиля.

В частности, независимо от стажа вождения, многие не знали, о чем информирует "загадочный" символ, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Так, на Reddit один пользователь обратился за разъяснениями к другим пользователям с вопросом: "Указывает ли этот символ, когда нужно заправляться?".

"Девушка говорит, что нужно заправляться, когда достигнешь этого символа. Я думал, что он просто показывает уровень топлива, и с какой стороны находится крышка бензобака", - написал мужчина.

Один из пользователей ответил ему: "Вы оба технически правы. Я бы заправился, если бы было так мало горючего, и да, это показывает, с какой стороны находится крышка".

Другой пользователь не согласился с этим толкованием: "Индикатор того, с какой стороны находится заливная горловина. Относительно "когда заправлять", я не согласен".

Что означает символ бензоколонки со стрелкой

Нередко водители забывают, с какой стороны находится крышка бензобака, что приводит к путанице на заправке.

Однако, существует быстрый способ определить расположение крышки топливного бака - просто посмотрите на значок топливного насоса на приборной панели. Жирная треугольная стрелка укажет сторону расположения крышки.

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