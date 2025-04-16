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Проедут сотни тысяч километров: механик назвал 3 лучших подержанных автомобиля

Мария Николишин
16 апреля 2025, 04:00
118
Надежность является одним из важнейших факторов при выборе авто.
Проедут сотни тысяч километров: механик назвал 3 лучших подержанных автомобиля
Самые надежные подержанные автомобили / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие автомобили являются надежными
  • Какие автомобили рекомендует покупать эксперт

В мире есть множество различных марок автомобилей. Все они имеют свои преимущества и недостатки, поэтому многим при покупке трудно выбрать транспортное средство.

Главред решил разобраться, какие подержанные автомобили являются надежными.

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Какой подержанный автомобиль можно выбрать

Как пишет express.co.uk, автомеханик опубликовал три самых надежных подержанных автомобиля на сегодняшний день, среди которых Ford, Volvo и Toyota. В частности, он высоко оценил Ford Fiesta и Volvo V90.

Однако, главный приз получил японский бренд Toyota, причем эксперт выделил несколько моделей бренда.

По его словам, водители такси проезжают "сотни и тысячи километров" на Toyota, и, кажется, они никогда не ломаются.

"Во-первых, я искренне должен сказать, что Toyota, такие как Corolla, Yaris и даже Prius, на которых таксисты проезжают сотни и тысячи километров, но они просто продолжают ехать. Таким образом, это тройка лучших автомобилей, которые я рекомендую по надежности", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что надежность является одним из важнейших факторов, который следует учитывать при покупке нового подержанного автомобиля.

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