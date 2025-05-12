Задача по ПДД, которая под силу не всем: кто из водителей может повернуть

Вы узнаете:
- Имеют ли автомобили право на проезд
- Какими правилами дорожного движения нужно руководствоваться
На дороге могут случаться различные непредсказуемые ситуации, поэтому водителям стоит всегда улучшать свои знания, а задачи по ПДД могут в этом помочь.
Автор YouTube канала За!Правилами поделился одним из тестов по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображение и ответить: водитель какого автомобиля может проехать в задуманном направлении?
Варианты ответа:
- Водитель желтого авто.
- Водитель белого авто.
- Оба водителя могут.
- Ни один водитель не может продолжить движение.
Объяснение задачи
У нас есть перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водитель белого автомобиля поворачивает налево, а водитель желтого - направо. Оба водителя заняли соответствующее крайнее положение на проезжей части и включили соответствующие указатели поворота.
На светофоре включены зеленые сигналы, а значит, согласно сигналам светофора, водители могут продолжать движение. Однако, сигнал регулировщика противоречит сигналам светофора.
Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков, и являются обязательными для исполнения. Поэтому оба водителя должны слушаться именно регулировщика, а значит они не имеют права продолжать движение.
Правильный вариант ответа - 4.
Задача по ПДД - видео:
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Что известно о YouTube канале "За!Правилами"?
YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
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