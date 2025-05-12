Задача по ПДД, которая под силу не всем: кто из водителей может повернуть

Тесты по ПДД могут быть интересными и полезными для водителей.

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Тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Имеют ли автомобили право на проезд

Какими правилами дорожного движения нужно руководствоваться

На дороге могут случаться различные непредсказуемые ситуации, поэтому водителям стоит всегда улучшать свои знания, а задачи по ПДД могут в этом помочь.

Автор YouTube канала За!Правилами поделился одним из тестов по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображение и ответить: водитель какого автомобиля может проехать в задуманном направлении?

Тест по ПДД / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Водитель желтого авто. Водитель белого авто. Оба водителя могут. Ни один водитель не может продолжить движение.

Объяснение задачи

У нас есть перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водитель белого автомобиля поворачивает налево, а водитель желтого - направо. Оба водителя заняли соответствующее крайнее положение на проезжей части и включили соответствующие указатели поворота.

На светофоре включены зеленые сигналы, а значит, согласно сигналам светофора, водители могут продолжать движение. Однако, сигнал регулировщика противоречит сигналам светофора.

Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков, и являются обязательными для исполнения. Поэтому оба водителя должны слушаться именно регулировщика, а значит они не имеют права продолжать движение.

Правильный вариант ответа - 4.

Задача по ПДД - видео:

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Что известно о YouTube канале "За!Правилами"? YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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