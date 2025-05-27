Погрешность на 20 км/ч отменят: Рада готовит новые штрафы за превышение скорости

Кратко:
- Индульгенцию за превышение скорости менее чем на 20 км/ч могут отменить
- В Раде предлагают установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения
Чрезмерная скорость является главной причиной смертей на дорогах. Поэтому депутаты предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч. Об этом говорится в проекте закона №13314.
Отмечается, что сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч.
"Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС, такое "разрешенное" превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации", - говорится в документе.
Законопроектом предлагается установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения. Предлагается такая градация:
- >10 км/ч - 340 грн;
- >20 км/ч - 680 грн;
- >30 км/ч - 1360 грн;
- >40 км/ч - 1700 грн;
- >60 км/ч - 2720 грн;
- >80 км/ч - 3400 грн.
Как отмечают авторы проекта, разница в скорости движения между 50 км/ч и 70 км/ч является незначительной с точки зрения водителя, однако она является решающим фактором в случае ДТП. Именно по этим причинам в ЕС существует стандартное ограничение скорости 50 км/ч в населенных пунктах.
"В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 км/ч, ведь до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют", - говорится в пояснительной записке.
Штрафы в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение будет составлять 17 000 грн.
Также в Украине могут увеличить штрафные санкции за непропуск автомобилей экстренных служб на автодорогах. На сегодня за непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи, полиции или спасателей предусмотрен штраф в размере 680 грн, но эту сумму планируют увеличить до 51000 грн.
Кроме того, украинцев, которые ездят на автомобиле с внешними световыми приборами, которые не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства, также будут штрафовать.
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Что такое Верховная Рада Украины?
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
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