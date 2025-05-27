Погрешность на 20 км/ч отменят: Рада готовит новые штрафы за превышение скорости

Сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч.

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Штрафы за превышение скорости / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Индульгенцию за превышение скорости менее чем на 20 км/ч могут отменить

В Раде предлагают установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения

Чрезмерная скорость является главной причиной смертей на дорогах. Поэтому депутаты предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч. Об этом говорится в проекте закона №13314.

Отмечается, что сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч.

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"Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС, такое "разрешенное" превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации", - говорится в документе.

Законопроектом предлагается установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения. Предлагается такая градация:

>10 км/ч - 340 грн;

>20 км/ч - 680 грн;

>30 км/ч - 1360 грн;

>40 км/ч - 1700 грн;

>60 км/ч - 2720 грн;

>80 км/ч - 3400 грн.

Как отмечают авторы проекта, разница в скорости движения между 50 км/ч и 70 км/ч является незначительной с точки зрения водителя, однако она является решающим фактором в случае ДТП. Именно по этим причинам в ЕС существует стандартное ограничение скорости 50 км/ч в населенных пунктах.

"В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 км/ч, ведь до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют", - говорится в пояснительной записке.

Штрафы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение будет составлять 17 000 грн.

Также в Украине могут увеличить штрафные санкции за непропуск автомобилей экстренных служб на автодорогах. На сегодня за непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи, полиции или спасателей предусмотрен штраф в размере 680 грн, но эту сумму планируют увеличить до 51000 грн.

Кроме того, украинцев, которые ездят на автомобиле с внешними световыми приборами, которые не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства, также будут штрафовать.

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