Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Водителей будут штрафовать за красные фары: в полиции предупредили украинцев

Анна Косик
30 апреля 2025, 16:32
139
Полицейские уже оштрафовали водителя за нарушение важного правила дорожного движения.
Деньги, автомобиль
Красные указатели поворота влетят водителям в копеечку / Колаж: Главред, фото: pixabay

Что сообщили в полиции:

  • Украинцев будут штрафовать за фары, не соответствующие определенным требованиям
  • Нарушителей ждет административная ответственность
  • Водителей могут оштрафовать более чем на 300 гривен

Украинцев, которые ездят на автомобиле с внешними световыми приборами, которые не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства, будут штрафовать. Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Согласно пп. 31.4.3.а ПДД Украины, если количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства - эксплуатация такого транспортного средства запрещена.

видео дня

В полиции рассказали, что недавно на улице Магистральной в Боярке остановили нарушителя этого пункта правил дорожного движения. Водитель установил на автомобиле задние указатели поворота красного, а не желтого цвета, за что получил штраф в размере 340 гривен.

"Патрульные остановили это авто и вынесли на водителя постановление по ч. 1 ст. 121 (Управление транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов (в темное время суток) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов) КоАП", - говорится в сообщении.

Штрафы для водителей в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что автомобили из США могут обернуться для украинских водителей неожиданными проблемами- от штрафов до более серьезных санкций, таких как арест или временная потеря водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение составит 17 000 грн.

Накануне стало известно, что в 2025 году законодательство Украины не претерпело кардинальных изменений в сфере Правил дорожного движения или системы штрафов, но с началом мая усиливается ответственность за превышение скорости.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое Национальная полиция Украины?

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф ПДД штрафы патрульная полиция штрафы на дорогах новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Часть украинцев потеряет бронирование: в Минобороны обнародовали список

Часть украинцев потеряет бронирование: в Минобороны обнародовали список

18:27Украина
Соглашение с США будет подписано в ближайшие сутки: названы конечные условия

Соглашение с США будет подписано в ближайшие сутки: названы конечные условия

16:41Политика
Когда возможны переговоры с Россией: в МИД Украины озвучили главное условие

Когда возможны переговоры с Россией: в МИД Украины озвучили главное условие

16:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сын Королевой избавился от сходства с Игорем Николаевым и покинул РФ с женой

Сын Королевой избавился от сходства с Игорем Николаевым и покинул РФ с женой

В ближайшие дни страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

В ближайшие дни страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

Гороскоп на завтра 1 мая: Весам - успех, Девам - желанный отдых

Гороскоп на завтра 1 мая: Весам - успех, Девам - желанный отдых

Последние новости

18:27

Часть украинцев потеряет бронирование: в Минобороны обнародовали список

18:16

Семьи погибших защитников Украины смогут получить компенсацию от государства

18:03

Близкая к ЦПК Безрукова причастна к хищениям в армии – журналист Бутусов

17:51

Что означает фигурка рыбки на авто: священник рассказал о "тайном" значенииВидео

17:31

Угроза для областного центра Украины: Кузан озвучил новые цели россиян

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
17:25

Доллар и евро пошли вниз: каким будет курс валют в первый день мая

16:41

Соглашение с США будет подписано в ближайшие сутки: названы конечные условия

16:32

Водителей будут штрафовать за красные фары: в полиции предупредили украинцев

16:31

Когда возможны переговоры с Россией: в МИД Украины озвучили главное условие

Реклама
16:31

Цены зашкаливают: сколько придется платить украинцам за популярный продукт

16:22

Для части украинцев могут отменить бронирование - списки уже формируются

16:19

Когда закончится война в Украине: названа ключевая дата завершения обстрелов

16:16

Можно ли убирать 1 мая: строгие приметы и запреты, которые нельзя нарушать

16:11

Где разместить денежное дерево: привлечение финансовой удачи

16:05

Эксперты назвали самое популярное авто Европы в 2025: кто возглавил рейтинг

15:47

Контракт с ВСУ после 60 лет: в Раде выдвинули неожиданное предложение

15:42

Абсолютный рекорд: в зоне отчуждения Чернобыля зафиксировано редкое явление

15:39

Украина уже сегодня подпишет соглашение о недрах с США - Bloomberg

15:28

Украинский рынок топлива готовится к изменениям: что будет с ценами на АЗС

15:16

Нельзя сплетничать и злословить: какой праздник и день ангела 1 мая

Реклама
15:13

Ваши аксессуары "выдают" вас полностью: эксперты составили психологический портрет

15:13

"Трамп переключился на Путина": СМИ узнали, в чем Зеленский убедил лидера США

15:06

Елена Мозговая раскрыла, где сейчас ее старшие дочери

14:55

РФ готовит удар из Беларуси: есть ли угроза нового наступления на Киев и Львов

14:49

Дождь и сильный ветер: известно, какой будет погода в Украине в начале мая

14:39

Россия и КНДР вышли на новый уровень "братства" - будут строить мост

14:38

Как правильно креститься: символика жестов и значение поклонов

14:16

Мощные взрывы и пожар: СМИ об ударе дронов СБУ по крупному военному заводу в РФ

14:14

С украинцев сдирают деньги за коммуналку: что известно о мошеннической схеме

13:57

Угрожающее направление: в ГПСУ сказали, что происходит на границе с Беларусью

13:57

Самые лучшие мамы по зодиаку: ТОП-4 знака, просто созданные для воспитания детей

13:47

Стало известно, что клянчит Путин в обмен на 3-дневный режим тишины

13:30

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы: табу и народные предостережения

13:26

Снова будет доступен всем: в Украине обвалилась цена на базовый овощ

13:25

"Исчезают со стола быстрее, чем готовятся": рецепт бомбического завтракаВидео

13:12

Взрывы и "прилеты" в городах-миллионниках: РФ била по Украине десятками БПЛА

13:11

Добровольное возвращение из СОЧ: в Раде объявили о новых сроках

13:11

Анастасия Цимбалару рассказала про "химию" с коллегой: "Было классно вместе"

13:00

Как улучшить качество сна с помощью обычного мыла - простой, но действенный методВидео

12:47

Ощутимый удар по кошелькам: в Украине рекордно подорожал популярный фрукт

Реклама
12:34

"Ударил сына по лицу": Шаманская рассказала, как Ханумак обращался с их сыном

12:31

Покраснеют на 10 дней раньше: как шпилькой ускорить созревание помидоров

12:19

РФ мало оккупированных территорий Украины: в ISW назвали реальные амбиции Кремля

12:18

Украинцы могут претендовать на денежную помощь из Чехии: кто получит выплату

12:16

НАПК и столичный суд поймали на покрывании детектива-миллионера НАБУ Романюка и его брата со взятками – медиа

12:16

Европе нужно найти четверть миллиона солдат, ввод миротворцев под вопросом – СМИ

11:58

Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

11:51

"Где слова бессильны": Настя Каменских сделала громкое публичное признание

11:42

В Муроме дрон ударил в завод, производящий боеприпасы для армии РФ

11:18

Почему печет в лампе для гель-лака: эксперт раскрыла опасность для ногтей

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять