Водителей будут штрафовать за красные фары: в полиции предупредили украинцев

Полицейские уже оштрафовали водителя за нарушение важного правила дорожного движения.

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Красные указатели поворота влетят водителям в копеечку / Колаж: Главред, фото: pixabay

Что сообщили в полиции:

Украинцев будут штрафовать за фары, не соответствующие определенным требованиям

Нарушителей ждет административная ответственность

Водителей могут оштрафовать более чем на 300 гривен

Украинцев, которые ездят на автомобиле с внешними световыми приборами, которые не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства, будут штрафовать. Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Согласно пп. 31.4.3.а ПДД Украины, если количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства - эксплуатация такого транспортного средства запрещена.

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В полиции рассказали, что недавно на улице Магистральной в Боярке остановили нарушителя этого пункта правил дорожного движения. Водитель установил на автомобиле задние указатели поворота красного, а не желтого цвета, за что получил штраф в размере 340 гривен.

"Патрульные остановили это авто и вынесли на водителя постановление по ч. 1 ст. 121 (Управление транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов (в темное время суток) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов) КоАП", - говорится в сообщении.

Штрафы для водителей в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что автомобили из США могут обернуться для украинских водителей неожиданными проблемами- от штрафов до более серьезных санкций, таких как арест или временная потеря водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение составит 17 000 грн.

Накануне стало известно, что в 2025 году законодательство Украины не претерпело кардинальных изменений в сфере Правил дорожного движения или системы штрафов, но с началом мая усиливается ответственность за превышение скорости.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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