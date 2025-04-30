Украинский рынок топлива готовится к изменениям: что будет с ценами на АЗС

На цены на украинских заправках будет влиять ситуация на мировом рынке.

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В ближайшее время ожидается стабильная ситуация на рынке топлива / Коллаж: Главред, фото: freepik, УНИАН

Что сказал Леушкин:

С изменением цен на нефть в мире, в Украине может вырасти стоимость бензина

На ближайшую неделю не прогнозируется резких изменений на рынке топлива

Украинский рынок топлива готовится к постепенной деэскалации торговой войны между США и Китаем, что может повлиять на стоимость нефти и, соответственно, на цены на АЗС Украины.

Об этом delo.ua рассказал основатель группы Прайм Дмитрий Леушкин. По его словам, цена на нефть марки Brent может вернуться на уровень 70 долларов/баррель.

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В таком случае стоимость бензина на украинских АЗС начнет расти. Прогнозируется повышение цен примерно на одну гривну за литр.

Однако, если говорить о ситуации, которая ждет украинский рынок в ближайшее время, то Леушкин убежден, что на заправках цены останутся стабильными.

А все потому, что с одной стороны пока предпосылок для подорожания бензина нет, а с другой - сети воздержатся и от снижения цен, "учитывая возможный рост цен на нефть".

Цена на нефть / Инфографика: Главред

Цены на бензин в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам совладельца сети АЗС UPG Владимира Петренко, если Украина и страна-агрессор Россия установят перемирие в Черном море, цены рынка импорта горючего обвалятся и тогда цена на горючее снизится на 2-3 гривны за литр.

Ранее сообщалось, что с 1 мая на всех АЗС в Украине бензин будут разбавлять биоэтанолом, однако речь идет речь о повышении стоимости бензина. Дело в том, что добавление биоэтанола никак не влияет на формирование цен.

Накануне стало известно, что в случае, если стоимость нефти Brent останется на уровне 65 долл./баррель до конца апреля, в мае возможно еще более ощутимое удешевление бензина - до 3 грн/л.

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Кто такой Дмитрий Леушкин? Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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