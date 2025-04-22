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В Украине полетят вниз цены на бензин: какой будет стоимость топлива в мае

Руслана Заклинская
22 апреля 2025, 22:42обновлено 22 апреля, 23:28
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В мае возможно удешевление бензина.
В Украине полетят вниз цены на бензин: какой будет стоимость топлива в мае
Чего ожидать на АЗС в ближайшие дни / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Бензин А-95 подорожал до 54,33 грн/л в начале недели
  • Ожидается снижение цен до 1 грн/л уже на этой неделе
  • В мае возможно дополнительное снижение на 3 грн/л

В начале недели средняя цена бензина А-95 в Украине выросла до 54,33 грн/л. Стоимость топлива выросла на 88 копеек, сравнивая с пятницей, 18 апреля, но впоследствии цены могут упасть. Об этом сообщило издание delo.ua, ссылаясь на данные рынка и прогнозы экспертов.

По словам аналитиков, скачок цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на нефтяные котировки. В то же время многие украинские АЗС уже получили партии бензина, закупленного по более низким ценам. Это дает основания прогнозировать снижение стоимости топлива уже на этой неделе (21-27 апреля) - на около 1 грн/л.

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"Математически сети АЗС должны были бы уже с понедельника снизить цену на 1 грн/л. А сделают ли они это, когда нефть снова смотрит в сторону роста, сказать сложно", - сказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Топливный эксперт Сергей Куюн также прогнозирует снижение цен на бензин в пределах 1 грн/л уже на этой неделе. Он подчеркнул, что даже несмотря на укрепление евро, потенциал для снижения стоимости топлива есть.

"Снижение на одну гривну мы на прошлой неделе уже прошли, поэтому где-то в пределах гривны они могли бы двигаться и на этой неделе. Несмотря на рост курса евро такие возможности есть", - спрогнозировал Куюн.

По его словам, в случае, если стоимость нефти Brent останется на уровне 65 долл./баррель до конца апреля, в мае возможно еще более ощутимое удешевление бензина - до 3 грн/л.

По данным Консалтинговой группы "А-95", цены на АЗС существенно отличаются в зависимости от бренда. Самые высокие цены:

  • WOG, ОККО - 57,99 грн/л;
  • SOCAR - 56,66 грн/л.

Самые низкие цены:

  • Авантаж 7 - 49,95 грн/л;
  • Маркет - 49,99 грн/л;
  • Фактор - 50,00 грн/л;
  • RLS - 50,40 грн/л;
  • Mango - 50,99 грн/л.

Цены на бензин в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, цены на бензин могут снизиться еще на 2-3 грн/л в случае перемирия в Черном море между Украиной и Россией. По словам совладельца сети АЗС UPG Владимира Петренко, открытие Черноморского направления позволит значительно сократить логистику импорта топлива - вместо доставки через Польшу, которая охватывает 500-600 км, топливо сможет поступать уже с 300 км.

Однако эксперт по энергетике Михаил Гончар заявил, что несмотря на падение цен на нефть в мире, существенного удешевления топлива в Украине не стоит ожидать. Причина - необходимость наполнения госбюджета, в частности для финансирования обороны.

Кроме этого, с 1 мая 2025 года в Украине бензин с октановым числом ниже 98 обязательно будет содержать 5% биоэтанола. В будущем долю биоэтанола планируют увеличить до 8-10%.

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Кто такой Сергей Куюн?

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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