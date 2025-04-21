Бензин изменит состав: что нужно знать водителям с 1 мая

В Украине запускают обязательное добавление биоэтанола к бензину.

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Заправки готовятся к изменениям / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О главном:

С 1 мая бензин до А-98 будет содержать 5% биоэтанола

Требование действует по всей стране, кроме горючего для обороны и резерва

Биоэтанол планируют производить из агросырья

С 1 мая 2025 года в Украине вступают в силу новые требования к составу бензина: к топливу с октановым числом ниже 98 обязательно будет добавляться 5% биоэтанола. Об этом сообщает Автотема.

По словам Василия Даниляка, генерального директора группы компаний "OKKO", рынок готов к изменениям, и нововведение не приведет к перебоям на АЗС.

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"Мы будем завозить готовый нефтепродукт с биоэтанолом и потом, постепенно, все операторы будут сами это делать", - отметил он.

Даниляк также добавил, что компания более года готовится к переходу на новые стандарты, в частности путем установки необходимого оборудования на нефтебазах. В перспективе, по его словам, доля биоэтанола может вырасти до 8%, а затем и до 10%. В то же время на объемы добавления влияют ограничения по доступности биоэтанола первого поколения.

Нормы, заложенные в законе еще с 4 июня 2024 года, предусматривают обязательное добавление биоэтанола к бензинам с октановым числом менее 98. Исключение составит топливо, предназначенное для нужд Минобороны, Госрезерва и формирования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

По оценкам экспертов, переход на новые стандарты способен ежегодно приносить более 1 миллиарда долларов экономического эффекта, в частности благодаря производству биоэтанола из аграрного сырья. Кроме того, это решение будет способствовать уменьшению выбросов углерода, улучшая экологическую ситуацию в стране.

Цена на нефть / инфографика: Главред

Несмотря на это, часть биотоплива на начальном этапе будет поступать из-за рубежа из-за недостаточной развитости внутренней инфраструктуры. Впрочем, внедрение новых норм считается важным шагом в направлении развития рынка биотоплива в Украине.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на автозаправочных станциях Украины цены на горючее продолжают снижаться. В частности подешевели: премиальный бензин марки A-95, обычный A-95, дизельное топливо и автомобильный газ.

По состоянию на 9 апреля на рынке топлива было зафиксировано удешевление всех основных видов топлива. В частности премиальный бензин марки A-95 подешевел на 2 копейки, его средняя цена составила 59,47 грн за литр.

Зато эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что хотя мы и должны увидеть снижение цен на топливо на наших автозаправках, но вряд ли это будет иметь место. Причина проста: украинский государственный бюджет нуждается в дополнительных средствах.

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