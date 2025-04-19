Бензин по 40 гривен за литр: произойдет ли снижение цен на топливо в Украине

Оптовые цены на импорт в Украину необходимых объемов топлива снизятся.

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Цены на бензин в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Снижение стоимости нефти почти не повлияет на цену топлива в Украине

Украинский государственный бюджет нуждается в дополнительных средствах

Украина не импортирует и не перерабатывает нефть

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, как падение стоимости нефти может повлиять на цены на топливо в Украине.

"По идее, мы должны увидеть снижение цен на топливо на наших автозаправках, но я не думаю, что это будет иметь место. Причина проста: украинский государственный бюджет нуждается в дополнительных средствах. Для наполнения бюджета нужны дополнительные средства, тем более мы вынуждены увеличивать наши оборонные расходы, наращивать производство и закупку вооружений и военной техники, необходимы инвестиции в наш оборонно-промышленный комплекс", - сказал он на чате в Главред.

По его словам, снижение цен на нефть в мире непосредственно на украинцах не скажется, ведь Украина не импортирует и не перерабатывает нефть.

"Наша нефтепереработка уничтожена. К нам ввозятся уже готовые нефтепродукты. На нашем традиционном рынке - в Евросоюзе, где мы берем нефтепродукты, произойдет определенное снижение цен на топливо. Это означает, что оптовые цены на импорт в Украину необходимых объемов топлива снизятся, то есть маржа доходности для операторов возрастет. Но правительство будет придерживаться политики увеличения бюджетных поступлений. И это вполне логично в нынешних обстоятельствах", - подчеркнул Гончар.

Он также добавил, что правительство может принять определенные популистские меры и, например, символически снизить цену на топливо "на какую-то там гривну".

"Ожидать того, что завтра 95-й бензин на заправках будет стоить не около 60 гривен за литр, а 40 гривен, не стоит. Не следует по этому поводу питать иллюзий", - подытожил эксперт.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

Цены на топливо в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что если на протяжении апреля сниженная цена на нефть в мире удержится на таком уровне, как сейчас, то цены на бензин и дизель могут упасть на 3 гривны.

По состоянию на 9 апреля на рынке топлива было зафиксировано удешевление всех основных видов топлива. В частности премиальный бензин марки A-95 подешевел на 2 копейки, его средняя цена составила 59,47 грн за литр.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

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