Доллар резко подскочил, евро обвалился после рекордного взлета: новый курс валют

Относительно евро, гривна улучшила свои позиции, свидетельствуют данные НБУ.

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Доллар снова дорожает / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 23 апреля

Насколько подорожал евро

Сколько стоит валюта на наличном рынке

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на среду, 23 апреля. В то же время евро отошел от исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне на 23 апреля установили на уровне 41,52 грн/долл. Это означает, что гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем (41,38 грн/долл).

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Относительно европейской валюты, гривня укрепилась. Официальный курс евро на среду был установлен на уровне 47,71 грн/евро, что на 6 копеек ниже, чем предыдущий курс (47,77 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару на 16:00 составили 41,58-41,61 грн/долл. Для евро на межбанке котировки установились на уровне 47,75-47,77 грн/евро.

На наличном рынке курс доллара также поднялся на 5 копеек до 41,55 гривен, а евро вырос до 47,95 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

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Напомним, на 22 апреля 2025 года НБУ снизил официальный курс доллара до 41,38 грн/долл. В то же время курс евро вырос до нового исторического максимума - 47,77 грн/евро.

Также, согласно прогнозам банкира Тараса Лесового, после Пасхальных праздников ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной. Ожидается, что значительных колебаний курса не будет.

Как сообщал Главред, эксперты из ICU утверждают, что Нацбанк не планирует длительного ослабления гривни и курс доллара до конца 2025 года не превысит 43,5 грн.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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