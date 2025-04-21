Евро взлетел до нового максимума: каким будет курс валют с 22 апреля

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 22 апреля
- Насколько подорожал евро
- Сколько стоит валюта на наличном рынке
Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на 22 апреля 2025 года. В то же время евро подскочил до нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На вторник, 22 апреля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,38 грн/долл., что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно укрепилась относительно американской валюты.
Вместо этого курс евро ощутимо вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,77 грн/евро, что на 74 копейки больше, чем накануне. Это стало новым историческим максимумом евро по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 апреля - 47,027 грн/евро.
На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки составили:
- доллар США - 41,43-41,46 грн/долл,
- евро - 47,79-47,80 грн/евро.
На наличном рынке доллар потерял 5 копеек, опустившись до 41,55 грн. Евро вырос сразу на 50 копеек и достиг 47,90 грн.
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Напомним, после Пасхальных праздников ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от действий НБУ, заявил банкир Тарас Лесовой. Он прогнозирует, что резких колебаний курса не будет, а изменения будут оставаться в пределах прошлой недели.
Также Лесовой прогнозирует, что на наличном рынке курс будет в диапазоне 40,8-41,3 грн/доллар, на межбанке - 41,10-41,60 грн. Ситуация на валютном рынке остается спокойной благодаря системе "управляемой гибкости".
Как сообщал Главред, Нацбанк не планирует длительного ослабления гривни, а курс доллара до конца 2025 года вырастет лишь до 43,5 грн, прогнозируют в ICU. Это возможно благодаря стабильному курсу и увеличению помощи Украине.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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