Ждать ли резких скачков на межбанке и в обменниках: прогноз курса после Пасхи

Важно:
- Стремительные курсовые изменения почти исключены
- Нацбанк будет продолжать принимать меры для приглушения цен
Ситуация на украинском валютном рынке после Пасхальных праздников будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора – Национального банка, заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.
По его прогнозу, стремительные курсовые изменения почти исключены, а текущие колебания будут находиться в парадигме прошлой недели, отметил банкир в комментарии Каналу 24.
Он пояснил, что Нацбанк будет продолжать принимать меры, чтобы, во-первых, приглушить цены, которые перед Пасхой пошли вверх.
"Еще один важный нюанс, как послевкусие Пасхи: ожидается, что на наличном рынке предложение будет больше в среднем на 10-15%. Ведь обычно накануне праздников часть граждан продает валюту для того, чтобы сделать нужные праздничные закупки", - говорит финансист.
Прогнозируя ситуацию в противостоянии пары доллар-евро, на курс будут влиять решения властей США, что сейчас, очень сложно прогнозировать, ведь пока американский доллар теряет свои позиции, отметил он.
"Относительно других экономических факторов, которые могут положительно повлиять на валютный рынок, в очередной раз вспомним начало посевной и активизацию в других важных сферах, как, например, строительство. То есть экономические процессы будут достаточно оживленными, что в конечном итоге положительно повлияет на уровень ВВП страны", – добавил Лесовой.
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Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
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