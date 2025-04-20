Что будет с долларом после Пасхи: банкир поделился прогнозом

На валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие.

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Курс валют с 21 по 27 апреля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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Сколько будут стоить 100 долларов до 27 апреля

Подорожает ли американская валюта на следующей неделе

В течение следующей недели на валютном рынке сохранится относительное спокойствие. Курс доллара останется стабильным. Таким прогнозом поделился директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, с 21 по 27 апреля курс доллара в Украине будет колебаться от 40,8 до 41,3 гривны на наличном рынке.

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В то же время на межбанке курс будет находиться в диапазоне 41,10 - 41,60 гривны за доллар.

Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине до 27 апреля будет стоить 4080 - 4130 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдется в 40800 - 41300 гривен.

Лесовой напомнил, что в Украине действует система "управляемой гибкости", которая сочетает элементы регулирования и принципы свободного рынка. Это очень важно, особенно в условиях войны.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на банкира, после Пасхи на валютном рынке не ожидается существенных изменений по курсам. Евро не превысит отметку 48 гривен на наличном рынке.

Экономический эксперт Даниил Монин до конца апреля прогнозирует возможный рост соотношения евро к доллару до 1,18-1,2. В гривневом эквиваленте евро может стоить 48 гривен, но это маловероятно. Эксперт считает более целесообразной продажу евро, а не покупку валюты, ведь сейчас курс близок к пику и в среднесрочной перспективе ожидается паритет с долларом.

Также ранее эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения в 2025 году. В условиях экономической нестабильности украинцам стоит действовать осмотрительно, чтобы не потерять собственные деньги, отметил исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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