Эксперт предупредил украинцев, что сейчас лучше: купить или продать евро

Что сказал Монин:
- Евро может снизиться в цене
- Курс евро в Украине может достичь 48 гривен
- Украинцам целесообразнее продать евро
На мировом рынке резких скачков курса евро не ожидается, но предсказать динамику валюты на 100% невозможно. Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказал экономический эксперт Даниил Монин.
По его словам, спекулятивные капиталовложения из-за политики тарифов, в частности администрации президента США Дональда Трампа, уже вызвали укрепление евро.
Но евро может подешеветь, если США ослабят торговые ограничения или будет достигнута договоренность с ЕС по тарифам. В то же время, если текущая тенденция сохранится, курс может вырасти.
До конца апреля Монин и доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозируют возможный рост соотношения евро к доллару до 1,18-1,2. Сейчас этот показатель достигает около 1,13. В гривневом эквиваленте евро может стоить 48 гривен, но это маловероятно.
Если говорить о том, как лучше действовать украинцам в нынешней ситуации, то эксперт считает целесообразным продажу евро, а не покупку валюты, ведь сейчас курс близок к пику и в среднесрочной перспективе ожидается паритет с долларом.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предупреждал, что прогнозируемые колебания валют будут незначительными. Кроме того, НБУ может принять решение об очередном повышении учетной ставки на заседании 17 апреля - до 16-16,5%, в зависимости от эффективности предыдущих действий.
Накануне Главред писал, что аналитики инвесткомпании ICU сообщили о том, что курс евро в дальнейшем будет зависеть от ситуации на международных рынках. В то же время, ослабление курса гривны к доллару США на прошлой неделе было незначительным и свидетельствует о возвращении к привычным уровням после существенного укрепления в начале апреля.
Напомним, 15 апреля, по данным Национального Банка Украины, единая европейская валюта снова обновила исторический максимум. Официальный курс евро составляет 47,0271 гривен за 1 евро.
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Кто такой Даниил Монин?
Даниил Монин - украинский эксперт в сфере экономики, макроэкономист, эксперт по публичным финансам, эксперт в налоговом, бюджетном и пенсионном законодательстве. Соавтор стратегии "Украина-2030" от Украинского института будущего.
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