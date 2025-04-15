ВРУ поддержала законопроект об ограничении выплат работающим пенсионерам: детали

Если законопроект примут, прокуроры и еще несколько категорий пенсионеров не будут получать пенсии до увольнения.

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Вскоре к зарплатам прокуроров и правоохранителей могут применять одинаковый подход / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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ВРУ проголосовала в первом чтении законопроект о пенсиях прокуроров

Пенсии не будут выплачивать не всем, кто имеет право на спецпенсию

Кабмин должен разработать единый подход к зарплатам правоохранителям и прокурорам

15 апреля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект №12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры, который накануне был доработан.

Если законопроект поддержат в дальнейшем, то в Украине произойдут определенные изменения. Речь идет о пенсиях прокуроров за выслугу лет, которые будут начисляться только после увольнения с соответствующих должностей.

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Кроме этого пенсии во время работы на должности, которая дает право на спецпенсию, не будут выплачиваться в случае, если лицо не имеет права на пенсию по общему закону. Если право у такого лица будет, то пенсию ему будут предоставлять по общим правилам.

Законопроект также предусматривает, что прокуроры с инвалидностью будут получать пенсию согласно Закону об общеобязательном пенсионном страховании.

Важно заметить, что в случае принятия законопроекта Пенсионный фонд получит статус центрального органа исполнительной власти со спецстатусом, а Камбин получает поручение до конца 2025 года разработать единый подход к зарплатам прокуроров и правоохранителей.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Так, средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552,06 гривны до 6 341,11 гривны.

Впоследствии стало известно, что самые высокие средние пенсии зафиксированы в Киеве - 8 708,03 грн, Донецкой области - 7 813,93 грн, Луганской - 7 314,01 грн, и Днепропетровской - 7 081,93 грн.

Ранее сообщалось, что педагоги и медицинские работники, которые не выходят на досрочную пенсию по выслуге лет, могут получить единовременную выплату. Ее размер равен десятикратному размеру ежемесячной пенсии.

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Что такое Верховная Рада Украины? Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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