ВРУ поддержала законопроект об ограничении выплат работающим пенсионерам: детали

Главное:
- ВРУ проголосовала в первом чтении законопроект о пенсиях прокуроров
- Пенсии не будут выплачивать не всем, кто имеет право на спецпенсию
- Кабмин должен разработать единый подход к зарплатам правоохранителям и прокурорам
15 апреля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект №12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры, который накануне был доработан.
Если законопроект поддержат в дальнейшем, то в Украине произойдут определенные изменения. Речь идет о пенсиях прокуроров за выслугу лет, которые будут начисляться только после увольнения с соответствующих должностей.
Кроме этого пенсии во время работы на должности, которая дает право на спецпенсию, не будут выплачиваться в случае, если лицо не имеет права на пенсию по общему закону. Если право у такого лица будет, то пенсию ему будут предоставлять по общим правилам.
Законопроект также предусматривает, что прокуроры с инвалидностью будут получать пенсию согласно Закону об общеобязательном пенсионном страховании.
Важно заметить, что в случае принятия законопроекта Пенсионный фонд получит статус центрального органа исполнительной власти со спецстатусом, а Камбин получает поручение до конца 2025 года разработать единый подход к зарплатам прокуроров и правоохранителей.
Выплата пенсий в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Так, средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552,06 гривны до 6 341,11 гривны.
Впоследствии стало известно, что самые высокие средние пенсии зафиксированы в Киеве - 8 708,03 грн, Донецкой области - 7 813,93 грн, Луганской - 7 314,01 грн, и Днепропетровской - 7 081,93 грн.
Ранее сообщалось, что педагоги и медицинские работники, которые не выходят на досрочную пенсию по выслуге лет, могут получить единовременную выплату. Ее размер равен десятикратному размеру ежемесячной пенсии.
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Что такое Верховная Рада Украины?
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
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