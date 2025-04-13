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10 пенсий на руки: часть украинцев может получить щедрую выплату

Руслана Заклинская
13 апреля 2025, 18:40
1778
Единовременную выплату могут получить две категории украинских пенсионеров.
10 пенсий на руки: часть украинцев может получить щедрую выплату
Часть украинцев может получить выплату в размере 10 пенсий / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • Единовременную выплату могут получить учителя, преподаватели и медики
  • Сумма выплаты равна десятикратному размеру их ежемесячной пенсии

Педагоги и медицинские работники, которые не выходят на досрочную пенсию по выслуге лет, могут получить единовременную выплату. Ее размер равен десятикратному размеру ежемесячной пенсии. Об этом говорится в пункте 71 раздела XV "Заключительные положения" Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Выплата осуществляется, если:

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  1. Пенсия назначена после 1 октября 2011 года согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
  2. Лицо работало на должностях в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, дающих право на пенсию за выслугу лет согласно Закону "О пенсионном обеспечении".
  3. Страховой стаж на таких должностях должен составлять для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет.
  4. Лицо не получало никакой пенсии до этого момента.

Если хотя бы одно из условий не выполнено, выплата не осуществляется. Отметим, что в страховой стаж, дающий право на получение денежной помощи, засчитываются все периоды работы в учреждениях государственной и коммунальной формы собственности в календарном порядке.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Выплата пенсий в Украине - новости по теме

Напомним, некоторые пенсионеры в Украине могут получить пенсию менее 1000 грн. Это касается тех, кто имеет минимальный страховой стаж (15 лет), работал за низкую зарплату и выходит на пенсию после 65 лет.

Также в марте 2025 года пенсии в Украине проиндексировали на 9,5%, средний размер вырос на 552 грн - до 6 341 грн. За год пенсии выросли на 10,4%, однако из-за инфляции (14,6%) их реальная покупательная способность снизилась примерно на 4%.

Как сообщал Главред, отдельным категориям украинцев оказывают помощь для оплаты аренды жилья сроком до 6 месяцев. Помощь доступна для ВПЛ и тех, кто вернулся из-за границы, при условии проживания в сложных или временных условиях и/или под угрозой выселения.

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Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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