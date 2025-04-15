В Украине ввели новые штрафы для работодателей - кого и за что будут наказывать

Верховная Рада разрешила проверки работодателей на предмет моббинга, предусмотрев за травлю наемных работников штраф в размере до 3400 гривен.

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Работодателей ждут проверки и штрафы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Рада приняла закон о проверках работодателей на предмет моббинга

Максимальный штраф за травлю работников 3400 гривен

Верховная Рада приняла закон, который позволяет проверки работодателей на предмет моббинга (травли) работников. Законопроект №11044 поддержали 245 народных депутатов. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Ранее на период военного положения действовал запрет на такие проверки, однако 15 апреля парламент отменил это ограничение, окончательно приняв соответствующий закон.

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За что будут наказывать работодателей

Законодательная инициатива появилась на фоне роста количества жалоб, которые поступают в Госслужбу по вопросам труда относительно случаев моббинга.

Автор документа, народный депутат Юлия Гришина, неоднократно подчеркивала важность разблокирования возможности внепланового государственного контроля по обращениям работников или профсоюзов по фактам травли даже в период военного положения.

"Моббинг - это нарушение прав человека в трудовых отношениях, которое проявляется через психологическое, экономическое и другое насилие с целью унижения человеческого достоинства. На рабочем месте от него страдают мужчины и женщины, опытные профессионалы и молодые работники", - отметила Гришина 11 апреля 2025 года анонсируя рассмотрение данного законопроекта в Верховной Раде.

Депутат напомнила, что еще в декабре 2022 года вступил в силу закон, направленный на предотвращение и противодействие моббингу. Однако после начала полномасштабного вторжения России был принят закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который запретил проведение внеплановых проверок в сфере труда, за исключением отдельных ситуаций.

"Итак, проверки в случаях моббинга приостановлены, но проблема никуда не делась. За 2023 год в Госслужбу по вопросам труда поступило 553 обращения о признаках моббинга, за 2024-й - 583, за 2025-й - уже 76. И это только официально", - отметила Гришина.

Какие штрафы за нарушение прав работников - штрафы за моббинг в Украине

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за моббинг предусмотрен штраф в размере от 850 до 1700 гривен или общественные работы продолжительностью от 20 до 30 часов. Если нарушение совершают ФОПы, которые используют наемный труд, или должностные лица, им грозит штраф от 1700 до 3400 гривен или от 30 до 40 часов общественных работ.

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