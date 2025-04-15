США сорвали заявление G-7 с осуждением удара по Сумам из-за 'диалога' с РФ - СМИ

Трамп не раскритиковал Путина и обвинил Байдена и Зеленского в затягивании войны.

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США отказались осудить массовое убийство гражданских в Сумах / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ГСЧС

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США отказались поддержать совместное заявление G7, осуждающее ракетный удар по Сумам

У Трампа объяснили отказ стремлением сохранить возможность для переговоров с Кремлем

Канада, которая председательствует в G7 в этом году, признала, что без согласия США принять это заявление невозможно

США отказались поддержать совместное заявление стран G7, которое должно было осудить один из самых кровавых ракетных ударов России по Украине в 2025 году - атаку по Сумам, унесшую жизни 35 человек. Администрация Трампа аргументировала свое решение тем, что не хочет разрушать возможность для продолжения диалога с Москвой. Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на шокирующие масштабы трагедии, США в рамках дипломатических консультаций с партнерами по G7 дали понять, что не подпишут итоговое заявление, в котором Россия должна была быть прямо названа ответственной за атаку. Белый дом сообщил союзникам, что "работает над сохранением пространства для мирных переговоров" с Кремлем.

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В издании утверждают, что председатель G7 в 2025 году - Канада - сообщила партнерам, что без согласия США согласовать совместное заявление невозможно. По информации Bloomberg, в проекте заявления G7 говорилось, что атака на Сумы является очередным свидетельством нежелания России завершать войну и ее намерения продолжать агрессию против Украины. Однако Соединенные Штаты заблокировали этот текст.

Министерство обороны РФ в понедельник после обстрела обнародовало заявление, в котором взяло ответственность за атаку. Россияне заявили, что ударили "по скоплению украинского военного командования" в Сумах и якобы "ликвидировали более 60 военных".

В то же время мировые медиа распространили кадры с места трагедии, на которых видны разрушенные жилые дома, где погибли люди. Свидетельства очевидцев не оставляют сомнений - удар был направлен по гражданской инфраструктуре.

Трамп назвал "ошибкой" удар РФ

Вечером того же дня президент Трамп, который активно пытается выступать посредником в переговорах между Киевом и Москвой, назвал атаку "ужасной". По его словам, "ему сообщили", что Россия "совершила ошибку".

Никаких уточнений не было, как и никакой прямой критики в адрес Путина. Вместо этого Трамп снова обвинил в затягивании войны своего предшественника Джо Байдена и президента Зеленского.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

За два дня до ракетного удара по Сумах президент РФ Владимир Путин провел пятичасовую встречу в Санкт-Петербурге с представителем Трампа Стивом Уиткоффом. Во время переговоров стороны обсуждали возможное прекращение огня в Украине. В понедельник вечером Уиткофф заявил телеканалу Fox News, что переговоры с Путиным открыли путь к "переформатированию" российско-американских отношений, а также к налаживанию "очень привлекательных коммерческих возможностей", впрочем, не предоставил деталей.

Заявление Зеленского

После трагедии в Сумах Украина получила волну международной поддержки - почти 50 государств и организаций выразили солидарность с украинским народом, сообщил Зеленский в ежедневном обращении.

Президент подчеркнул, что Украина положительно восприняла инициативу Трампа о полном и безусловном прекращении огня, которая предусматривает остановку атак, подобных той, что произошла в Сумах или ранее в Кривом Роге, где в результате удара по детской площадке погибли 20 человек. Однако, по словам Зеленского, с момента этого предложения прошло уже 34 дня, а Россия продолжает ежедневные атаки по украинским городам и селам.

Он подчеркнул, что Путин не заинтересован в мире, а наоборот - готов и в дальнейшем вести войну, пока не столкнется с серьезным давлением со стороны международного сообщества.

Ракетный удар РФ по Сумам 13 апреля - что известно

Как сообщал Главред, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по центру Сум. В результате этих атак погибло 35 человек, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, атака была преднамеренной. Россияне пытались достичь максимального количества жертв среди мирных жителей в день большого религиозного праздника для украинцев.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко подтвердил, что удары были направлены на мирное население. Особенно разрушительным стал второй удар - ракета с осколочными элементами взорвалась в воздухе, чтобы нанести еще больший ущерб.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение и назвал это нападение ужасным. Среди погибших - известная артистка Елена Когут и водитель троллейбуса Николай Леон с пассажирами.

Также стало известно, что 13-летний Кирилл Ильяшенко во время ракетного обстрела проявил героизм, спасая пассажиров горящего автобуса. Парень выбрался через разбитое окно, разблокировал двери и помог другим людям выбраться из горящего транспорта.

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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