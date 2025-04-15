"Эта авантюра похоронит Украину до конца года": Свитан назвал большой риск для украинцев

Россияне ежемесячно ставят в строй примерно 30 тысяч российских оккупантов и накапливают до полумиллиона боеприпасов. Это является большим риском для Украины.

https://glavred.info/ukraine/eta-avantyura-pohoronit-ukrainu-do-konca-goda-svitan-nazval-bolshoy-risk-dlya-ukraincev-10656218.html Ссылка скопирована

Свитан назвал большой риск для украинцев/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБРИП имени Михаила Остроградского, скрин

Основные тезисы Свитана:

РФ начнет летнюю кампанию 2025 года на фронте после весенних дождей, когда подсохнет почва

Россияне ежемесячно накапливают до 0,5 млн боеприпасов и ставят в строй 30 тысяч солдат

Пауза в войне поможет РФ накопить ресурсы и ударить по Украине еще сильнее

Украине нельзя соглашаться на паузу в войне, ведь страна-агрессор Россия в этот период времени только накопит силы, чтобы ударить по нашему государству еще сильнее.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду. Он отметил, что Россия ставит в строй примерно 30 тысяч захватчиков в месяц, и 30 тысяч оккупантов минусуют украинские военные за это время на линии фронта. По его словам, примерно такой же баланс останется до конца 2025 года.

"Однако в случае остановки боевых действий картина будет другая. Россия ежедневно будет ставить в строй по тысяче солдат, она и сейчас столько ставит, но в случае прекращения огня, мы не будем их минусовать. Итак, к концу 2025 года численный состав российской армии может увеличиться примерно на 150-200 тысяч. А это уже будет серьезное увеличение, с таким количеством нам будет сложно справиться", - сказал эксперт.

Также он отметил, что ежедневно россияне производят в среднем 7 тысяч боеприпасов, еще 7 тысяч докупают в Северной Корее, то есть их запасы пополняются примерно на 15 тысяч боеприпасов в сутки. Таким образом, за месяц они накопят до полумиллиона боеприпасов. А к концу года у них будет несколько миллионов.

"Поэтому нам ни в коем случае нельзя останавливать боевые действия и идти на эту авантюру, ведь она, в конце концов, может нас похоронить до конца года. Если россияне обрушат нам на голову все, что накопят", - подчеркнул Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о возможности вторжения России в страны НАТО и спрогнозировал события на украинском фронте в 2025 году:

Когда россияне планируют пойти в новое наступление

Также Свитан отметил, что сейчас и российские, и украинские военные формируют линию соприкосновения вдоль линии границы между Украиной и Россией. Сейчас формируется новый фронт - северный, от Беларуси до Оскола, это 500-600 километров. Этот фронт будет формироваться несколько месяцев, может, даже больше года - все будет зависеть от возможностей, сказал эксперт.

"Подчеркиваю, это не широкомасштабные наступательные действия, а создание определенной военной зоны столкновений. На каком-то этапе она остановится, и дальше фронт перейдет в горячую фазу по всей линии границы, но двигаться толком никуда не будет, потому что для выполнения оперативных задач сил недостаточно ни с одной, ни с другой стороны: недостаточно личного состава, техники, боеприпасов", - рассказал он.

Свитан отметил, что основные усилия, которые россияне будут прилагать во время летней кампании 2025 года, начнутся после весенних дождей, когда подсохнет почва. Оккупанты могут продвигаться по тем же направлениям, по которым они давили в прошлом году и давят сейчас.

Во время нового наступления сперва захватчики могут попытаться полностью захватить Луганскую область, затем - Донецкую. После этого могут взяться за Запорожскую, если их не удастся остановить.

"Фактически россияне прописали программу своих действий в конституции РФ, куда внесены Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым. Вот в такой последовательности они и будут пытаться захватить наши территории. Сначала они будут пытаться захватить Луганскую область. Поэтому сейчас Лиманское и Купянское направления - одни из самых горячих. Потом россияне возьмутся за Донецкую область, но там им будет очень тяжело, и за Запорожскую область. Все это в ближайшей перспективе - 1-2 года. Далее, если мы не остановим и не отбросим российские войска, они будут пытаться переправляться на правый берег Днепра и добивать там Запорожскую и Херсонскую области. Но это будет крайне сложно для них, поскольку сил и средств у них нет", - отметил Свитан.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны вернули под контроль Днепроэнергию - генерал ВСУ раскрыл детали. ВСУ улучшили тактическое положение на двух критических направлениях, сообщил Сергей Наев.

Также ранее сообщалось, что Россия готовится к новой фазе войны - ISW объяснило изменение тактики оккупантов. Аналитики заметили возвращение бронетехники в штурмы.

Напомним, в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области. Силами обороны Украины было поражено в/ч 35535 - ППД 448-й ракетной бригады на Курщине.

Читайте также:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред