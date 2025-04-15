Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Эта авантюра похоронит Украину до конца года": Свитан назвал большой риск для украинцев

Алёна Воронина
15 апреля 2025, 16:29
485
Россияне ежемесячно ставят в строй примерно 30 тысяч российских оккупантов и накапливают до полумиллиона боеприпасов. Это является большим риском для Украины.
Украинские военные, Роман Свитан
Свитан назвал большой риск для украинцев/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБРИП имени Михаила Остроградского, скрин

Основные тезисы Свитана:

  • РФ начнет летнюю кампанию 2025 года на фронте после весенних дождей, когда подсохнет почва
  • Россияне ежемесячно накапливают до 0,5 млн боеприпасов и ставят в строй 30 тысяч солдат
  • Пауза в войне поможет РФ накопить ресурсы и ударить по Украине еще сильнее

Украине нельзя соглашаться на паузу в войне, ведь страна-агрессор Россия в этот период времени только накопит силы, чтобы ударить по нашему государству еще сильнее.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду. Он отметил, что Россия ставит в строй примерно 30 тысяч захватчиков в месяц, и 30 тысяч оккупантов минусуют украинские военные за это время на линии фронта. По его словам, примерно такой же баланс останется до конца 2025 года.

"Однако в случае остановки боевых действий картина будет другая. Россия ежедневно будет ставить в строй по тысяче солдат, она и сейчас столько ставит, но в случае прекращения огня, мы не будем их минусовать. Итак, к концу 2025 года численный состав российской армии может увеличиться примерно на 150-200 тысяч. А это уже будет серьезное увеличение, с таким количеством нам будет сложно справиться", - сказал эксперт.

Также он отметил, что ежедневно россияне производят в среднем 7 тысяч боеприпасов, еще 7 тысяч докупают в Северной Корее, то есть их запасы пополняются примерно на 15 тысяч боеприпасов в сутки. Таким образом, за месяц они накопят до полумиллиона боеприпасов. А к концу года у них будет несколько миллионов.

"Поэтому нам ни в коем случае нельзя останавливать боевые действия и идти на эту авантюру, ведь она, в конце концов, может нас похоронить до конца года. Если россияне обрушат нам на голову все, что накопят", - подчеркнул Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о возможности вторжения России в страны НАТО и спрогнозировал события на украинском фронте в 2025 году:

Когда россияне планируют пойти в новое наступление

Также Свитан отметил, что сейчас и российские, и украинские военные формируют линию соприкосновения вдоль линии границы между Украиной и Россией. Сейчас формируется новый фронт - северный, от Беларуси до Оскола, это 500-600 километров. Этот фронт будет формироваться несколько месяцев, может, даже больше года - все будет зависеть от возможностей, сказал эксперт.

"Подчеркиваю, это не широкомасштабные наступательные действия, а создание определенной военной зоны столкновений. На каком-то этапе она остановится, и дальше фронт перейдет в горячую фазу по всей линии границы, но двигаться толком никуда не будет, потому что для выполнения оперативных задач сил недостаточно ни с одной, ни с другой стороны: недостаточно личного состава, техники, боеприпасов", - рассказал он.

Свитан отметил, что основные усилия, которые россияне будут прилагать во время летней кампании 2025 года, начнутся после весенних дождей, когда подсохнет почва. Оккупанты могут продвигаться по тем же направлениям, по которым они давили в прошлом году и давят сейчас.

Во время нового наступления сперва захватчики могут попытаться полностью захватить Луганскую область, затем - Донецкую. После этого могут взяться за Запорожскую, если их не удастся остановить.

"Фактически россияне прописали программу своих действий в конституции РФ, куда внесены Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым. Вот в такой последовательности они и будут пытаться захватить наши территории. Сначала они будут пытаться захватить Луганскую область. Поэтому сейчас Лиманское и Купянское направления - одни из самых горячих. Потом россияне возьмутся за Донецкую область, но там им будет очень тяжело, и за Запорожскую область. Все это в ближайшей перспективе - 1-2 года. Далее, если мы не остановим и не отбросим российские войска, они будут пытаться переправляться на правый берег Днепра и добивать там Запорожскую и Херсонскую области. Но это будет крайне сложно для них, поскольку сил и средств у них нет", - отметил Свитан.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны вернули под контроль Днепроэнергию - генерал ВСУ раскрыл детали. ВСУ улучшили тактическое положение на двух критических направлениях, сообщил Сергей Наев.

Также ранее сообщалось, что Россия готовится к новой фазе войны - ISW объяснило изменение тактики оккупантов. Аналитики заметили возвращение бронетехники в штурмы.

Напомним, в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области. Силами обороны Украины было поражено в/ч 35535 - ППД 448-й ракетной бригады на Курщине.

Читайте также:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине вторжение России Роман Свитан
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Надень мне крестик": как женщина с ребенком спаслась из горящего автобуса в Сумах

"Надень мне крестик": как женщина с ребенком спаслась из горящего автобуса в Сумах

17:24Украина
Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил Уиткоффу

Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил Уиткоффу

17:23Война
"Эта авантюра похоронит Украину до конца года": Свитан назвал большой риск для украинцев

"Эта авантюра похоронит Украину до конца года": Свитан назвал большой риск для украинцев

16:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способ

Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способ

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Гороскоп на завтра 16 апреля: Козерогам - отдых, Рыбам - счастливый день

Гороскоп на завтра 16 апреля: Козерогам - отдых, Рыбам - счастливый день

Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

Последние новости

17:42

"Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

17:40

Земля не всегда была голубой: ученые дали неожиданный ответ

17:30

Как отмыть плиту от застарелого жира: быстрый способ, который порадует хозяекВидео

17:24

"Надень мне крестик": как женщина с ребенком спаслась из горящего автобуса в СумахВидео

17:23

Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил УиткоффуВидео

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
17:20

Помидоры и клубника будут вкуснее, если их удобрять 2 натуральными продуктами

17:19

Красиво и быстро: интересные идеи, как украсить кулич на ПасхуВидео

17:16

"Двинут через 3-4 года": Свитан предупредил о подготовке РФ к новому вторжениюВидео

17:15

Эксперт предупредил украинцев, что сейчас лучше: купить или продать евро

Реклама
17:13

"С новыми бабами": бывший муж Ани Лорак озадачил поведением своей новой пассии

16:46

В Украине ввели новые штрафы для работодателей - кого и за что будут наказывать

16:43

"Как чувствуем, так и делаем": Коляденко заговорил про свадьбу

16:30

Новый рецепт весеннего салат, который затмит любое блюдо: возьмите всего 4 ингредиента

16:29

"Эта авантюра похоронит Украину до конца года": Свитан назвал большой риск для украинцевВидео

16:27

Нардеп предупредила, кого из украинцев оштрафуют за торговлю в интернете

16:17

Реванш Усик - Дюбуа приближается: названа дата поединка

16:17

Только одна привычка водителей может снизить стоимость авто: какая причина

15:37

"Российская армия начнет сыпаться": Кремлю поставили дедлайн по войне в УкраинеВидео

15:37

США сорвали заявление G-7 с осуждением удара по Сумам из-за "диалога" с РФ - СМИ

15:30

ВРУ поддержала законопроект об ограничении выплат работающим пенсионерам: детали

Реклама
15:28

КНДР отправила России почти 16 тыс. контейнеров с боеприпасами: детали от Newsweek

15:27

Что означает бело-зеленый дорожный знак с велосипедом: водителям следует знать

15:20

"Ответка" за Сумы: в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области

15:07

Россия готовится к новой фазе войны: ISW объяснило изменение тактики оккупантов

14:49

Гривня укрепилась: аналитики предупредили, что будет с курсами валют в Украине

14:39

Можно ли обрезать кутикулу на ногтях: эксперт удивил ответом

14:27

Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году

14:23

Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

14:18

"Прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет

14:12

Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь

14:09

Украинцев могут оштрафовать на более чем 50 тысяч гривен: кого ждет наказание

14:06

Может ли учитель не дать номер родителям: что разрешено педагогам по закону

13:47

Несколько секунд и готово: как избавиться от ужасного запаха из раковины

13:36

Потап засветился в соседней с Украиной стране и показал свое новое увлечение

13:35

Кокетливая Пугачева публично призналась Галкину в любви - что случилось

13:28

Жителям украинского города выплатят 10 тысяч гривен: как получить помощь

13:14

Силы обороны вернули под контроль Днепроэнергию: генерал ВСУ раскрыл детали

12:59

Главу Сумской ОВА Владимира Артюха уволили после ракетного удара РФ

12:47

Китайский гороскоп на завтра 16 апреля: Тиграм - гнев, Свиньям - ссоры

12:40

Россия возмущена: украинки бойкотировали церемонию награждения с россиянками

Реклама
12:32

Одной категории военных сократили базовую подготовку: кого это касается

12:30

Как убрать толстый слой накипи в кастрюле: простой и хороший способ

12:24

С финансами на "ты": 4 знака зодиака, которые очень заботятся о деньгах

12:23

РФ идет на штурм с новыми резервами: в ВСУ назвали самые опасные направления

12:20

Обвал цен на рынке: популярный продукт пасхальной корзины подешевел

12:03

Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыльВидео

11:48

Металлургия остается одним из китов украинского экспорта, рынок ждет наш металл — Роман Анзин

11:34

"Мы не получили главного": Залужный объяснил, почему Украина продолжает воевать

11:15

"Абсурдно": Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в оправдании РФ

11:07

Трампа склоняют сменить подход к Москве: в WSJ выяснили, о чем речь

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять