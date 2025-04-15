Силы обороны вернули под контроль Днепроэнергию: генерал ВСУ раскрыл детали

ВСУ улучшили тактическое положение на двух критических направлениях, сообщил Сергей Наев.

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ВСУ продвинулись вперед / коллаж: Главред, фото: 199 УЦ ДШВ

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Украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия

ВСУ улучшили тактическое положение на двух критических направлениях

Украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия Волновахского района Донецкой области.

ВСУ также улучшили тактическое положение на двух критических направлениях, сообщил в Facebook командир тактической группировки ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

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"Второй месяц командую тактической группой. За этот период удалось уменьшить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях", - написал он.

/ deepstatemap.live

Подробности продвижения ВСУ

Также, по словам Наева, за это время подразделения группы уничтожили около 9500 военнослужащих РФ, 51 танк, 166 боевых бронированных машин, 819 единиц автомобильной техники (бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги, квадроциклы).

Он добавил, что около 70% потерь враг понес в результате ударов БПЛА.

Наев также рассказал, что во время "последнего массированного наступления" на направлениях Веселое – Скудное россияне задействовали 5 танков, 14 ББМ и 6 бронеавтомобилей, но колонны техники оккупантов заметила аэроразведка.

"В результате нанесения огневого поражения и работы БПЛА – уничтожено более 100 оккупантов, 4 танка, 9 ББМ, 3 бронеавтомобиля", – подытожил он.

В комментарии Украинской правде он добавил, что населенный пункт взяли под контроль около двух недель назад.

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Ранее сообщалось о том, что РФ идет на штурм с новыми резервами. Враг пытался безуспешно провести штурмовые действия, попытки РФ улучшить тактическое положение оказались тщетными.

Напомним, в DeepState назвали направление продвижения врага. Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

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Кто такой Сергей Наев? Сергей Иванович Наев (род. 30 апреля 1970, Могилев-Подольский, Винницкая область) - украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 до 6 мая 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - командующий Операцией объединенных сил. Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины с 27 марта 2020 по 11 февраля 2024 года, пишет Википедия.

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