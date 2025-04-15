РФ идет на штурм с новыми резервами: в ВСУ назвали самые опасные направления

Враг пытался безуспешно провести штурмовые действия, попытки РФ улучшить тактическое положение оказались тщетными.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

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Враг пытался безуспешно провести штурмовые действия

Попытки РФ улучшить тактическое положение оказались тщетными

За минувшие сутки фиксировались попытки российских оккупантов улучшить свое тактическое положение в так называемой "серой зоне" возле населенного пункта Сотницкий Казачок.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

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На Купянском направлении враг пытался безуспешно провести штурмовые действия возле Загрызово. Силы обороны не допускают перемещения войск противника на западный берег реки Оскол.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надия, Ольговка, Новомихайловка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Новое. Штурмовые действия врага отбиты. Попытки врага улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве оказались тщетными.

/ Инфографика: Главред

По данным ОСГВ Хортица, подразделения Сил обороны не допустили продвижения врага на Северском направлении возле Верхнекаменского и Северска.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецкомнаправлениях противник проводил штурмовые действия различной интенсивности в районах Предтечино, Часова Яра, Дилиевки и Торецка. Потерь позиций не допущено.

"Российская армия не прекращает попыток атаковать наши оборонительные укрепления на Покровском направлении. Противник вел штурмовые действия в сторону Елизаветовки, Котляровки, Алексеевки, Новоторецкого, Лысовки, Удачного, Котлино и Андреевки. Наши защитники уничтожили танк, три бронемашины и два автомобиля. По пехоте противника нанесено огневое поражение. Украинские воины не допустили ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

В Хортице добавили, что на Новопавловском направлении враг безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Разлива и Богатыря. Возле Бурлацкого Силам обороны удалось уничтожить квадроцикл и четыре мотоцикла.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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