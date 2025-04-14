Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

Юрий Берендий
14 апреля 2025, 19:25
147
Украинцы смогут платить штрафы за нарушение воинского учета со скидкой 50% через приложение Резерв+ и непосредственно в ТЦК и СП, отметили в Минобороны.
В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон
Кому из украинцев "простят" штраф за нарушение воинского учета / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, t. me_V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Зеленский подписал закон об уменьшении штрафа для военнообязанных на 50 процентов
  • Возможность оплатить штраф в Резерв+ появится уже летом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уменьшение штрафа на 50% для военнообязанных, которые добровольно готовы его оплатить. Это касается лиц, которые несвоевременно обновили учетные данные или уклонялись от службы. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Военнослужащие, которые стали на защиту страны и не успели обновить свои данные - освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо", - написала она в Facebook.

видео дня

По словам чиновницы, уже летом такая возможность появится в приложении Резерв+. Команда работает над тем, чтобы сделать процесс максимально удобным:

  • Военнообязанный сможет подать заявление о признании нарушения непосредственно в приложении.
  • Получить постановление в цифровом виде.
  • И оплатить штраф со скидкой 50%.

Применение этой процедуры является полностью добровольным. Однако, Черногоренко предупредила, что уплата штрафа не освобождает от возможной мобилизации. Также, если в течение 20 дней плательщик не воспользуется скидкой, придется платить полную сумму штрафа.

В Минобороны отметили, что военнослужащие, которые имеют аналогичные нарушения, вообще будут освобождены от уплаты. А для тех, кто не пользуется Резерв+, остается традиционный путь - обращение в ТЦК и написание соответствующего заявления. Новые правила призваны сделать процесс более прозрачным и менее бюрократичным.

мобилизация инфографика
Что предусматривает закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Как изменится сумма штрафов

Ранее, военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые не стали на учет или не обновили свои данные, могли получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Теперь же сумма штрафа тех, кто нарушил правила воинского учета или уклоняется от службы, уменьшится вдвое - вместо 17 тысяч гривен придется уплатить 8500 гривен.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, потребность в мобилизации в Украине напрямую связана с масштабами наступательных действий России. Об этом заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, определенное количество мобилизованных должно служить компенсаторным механизмом для оперативного пополнения армии в соответствии с потребностями фронта.

В то же время командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков предполагает, что в будущем мобилизационный возраст в Украине могут снизить до 18 лет. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на фронте свидетельствует о необходимости привлечения в армию и самых молодых совершеннолетних граждан.

Комментируя тему темпов мобилизации в Украине главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что чтобы сохранять обороноспособность, Украина должна ежемесячно обеспечивать стабильный мобилизационный ресурс для противодействия растущим силам противника.

Другие новости:

Кто такая Екатерина Черногоренко?

Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год).

В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов.

С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах).

27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация мобилизация в армию ТЦК и СП
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

19:53Мир
В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

19:25Война
Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

17:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам светят штрафы до 800 тысяч: за что будут наказывать и к чему готовиться

Украинцам светят штрафы до 800 тысяч: за что будут наказывать и к чему готовиться

Гороскоп на завтра 15 апреля: Львам - крупная прибыль, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 15 апреля: Львам - крупная прибыль, Скорпионам - хорошие новости

Карта Deep State онлайн за 14 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Время пришло: 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до начала лета

Время пришло: 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до начала лета

"Обреченные" на вечную любовь: 3 знака зодиака, которые влюбляются раз и навсегда

"Обреченные" на вечную любовь: 3 знака зодиака, которые влюбляются раз и навсегда

Последние новости

20:01

"Чтобы Надя стала мамой": Позитив воссоединился с Надей Дорофеевой на сцене

19:56

15 апреля - вторник Страстной недели: что можно и нельзя делать

19:53

Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

19:25

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

19:10

Как Путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампумнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:02

У врага дедлайн: РФ хочет вытеснить ВСУ из Курской области до "символической даты"

18:57

Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способВидео

18:47

"Эскалации войны": Венгрия против военных миссий в Украине

18:26

Угроза прорыва обороны на Запорожье: в ВСУ назвали опасное направление

Реклама
18:12

Власти изменили условия субсидий для переселенцев: о чем идет речь

18:08

До 51 тысячи гривен и 10 лет без прав: за что могут оштрафовать водителей

17:52

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

17:46

Евро бьет рекорды: впервые в Украине евровалюта стоит более 47 грн

17:37

Украина готовит альтернативу параду Путина в Москве 9 мая - что предполагается

17:37

Как почистить очень грязный старый ковер: способ, о котором многие не знаютВидео

17:31

2 варианта, как легко сделать глазурь на паски: не будет осыпаться и липнуть к рукамВидео

17:15

"Вдвое мощнее Patriot": СМИ о разработке Украиной собственной системы ПВО

17:03

На фронте начались мощные бронетанковые штурмы: обозреватель назвал направления

16:47

Slavia впервые призналась, почему у нее и Дзидзьо не было детей

16:37

Рэперы из РФ снова в топе: российские треки возглавили чарт Spotify в Украине

Реклама
16:33

Как отмыть белые шнурки для кроссовок: три эффективных способа

16:33

В Турции заявили о переговорах между Украиной и РФ: что известно и какая цель АнкарыВидео

16:31

Цена "взлетела" в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

16:23

Авиация ВСУ разбомбила завод в Курской области, где скрывались оккупанты - СМИ

16:19

Угроза удара РФ с фланга: в DeepState назвали направление продвижения врага

15:51

Какие 25 копеек 1992 года стоят дорого и чем они отличаются: подробности

15:36

Можно не поливать: какие цветы лучше всего посадить на кладбище

15:30

"Свист и крики": 13-летний герой из Сум рассказал, как спасал людей из горящего автобусаВидео

15:17

"Он оправдывает Путина": Зеленский резко высказался насчет позиции Вэнса

15:14

Чем можно отмыть плитку на кухне от жира: простой и очень хороший способ

15:04

Путин сейчас в позиции силы из-за действий Трампа - The Telegraph

14:35

Где 3 различия между семьями: только самый внимательный угадает за 19 секунд

14:20

Как очистить унитаз от сильного известкового налета: самый эффективный способВидео

14:19

Сотни россиян в день: в разведке Британии раскрыли потери РФ в войне с Украиной

14:13

Украина вышла на диалог с США: Вашингтон получил документы по важному соглашению

14:07

Российские контрагенты в поставках одежды для Министерства обороны: СМИ узнали, с кем работает "ТК-Групп"

14:06

В Сумах прогремел мощный взрыв - в небо поднимается огромный столб дымаФотоВидео

13:55

Что Трамп на самом деле думает о Путине - эксперты проанализировали язык тела

13:37

Без США Украина будет нести много потерь: Зеленский сделал важное заявление

13:28

Путин насмехается над Трампом: в Польше резко прокомментировали удар РФ по Сумам

Реклама
13:20

"Ракета за 45 секунд долетает": новые детали двойного удара РФ по СумамФото

13:03

Евровидение-2025: Украина выбыла из десятки лучших по версии букмекеров

12:59

Чтобы не покупать колбасу: рецепт бомбической буженины на Пасху 2025Видео

12:58

Перед Пасхой внезапно упала цена на популярный продукт: какая стоимость сейчас

12:30

"Вы были светом": российский удар по Сумах унес жизни двух студенток

12:28

"Вышли из-под контроля": Трамп разозлился и угрожает CBS после интервью Зеленского

12:19

Пятна исчезнут всего за 15 минут: одно средство отбелит унитаз до блеска

12:13

Как завершится война и будут ли переговоры: Зеленский озвучил свой прогноз

12:12

Альбина Джанабаева больше не скрывает дочь и показала ее лицо крупным планом

12:12

"100 тысяч погибших бойцов ВСУ": у Зеленского опровергли данные CBS News

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять