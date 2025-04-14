В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

Украинцы смогут платить штрафы за нарушение воинского учета со скидкой 50% через приложение Резерв+ и непосредственно в ТЦК и СП, отметили в Минобороны.

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Кому из украинцев "простят" штраф за нарушение воинского учета / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, t. me_V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленский подписал закон об уменьшении штрафа для военнообязанных на 50 процентов

Возможность оплатить штраф в Резерв+ появится уже летом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уменьшение штрафа на 50% для военнообязанных, которые добровольно готовы его оплатить. Это касается лиц, которые несвоевременно обновили учетные данные или уклонялись от службы. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Военнослужащие, которые стали на защиту страны и не успели обновить свои данные - освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо", - написала она в Facebook. видео дня

По словам чиновницы, уже летом такая возможность появится в приложении Резерв+. Команда работает над тем, чтобы сделать процесс максимально удобным:

Военнообязанный сможет подать заявление о признании нарушения непосредственно в приложении.

Получить постановление в цифровом виде.

И оплатить штраф со скидкой 50%.

Применение этой процедуры является полностью добровольным. Однако, Черногоренко предупредила, что уплата штрафа не освобождает от возможной мобилизации. Также, если в течение 20 дней плательщик не воспользуется скидкой, придется платить полную сумму штрафа.

В Минобороны отметили, что военнослужащие, которые имеют аналогичные нарушения, вообще будут освобождены от уплаты. А для тех, кто не пользуется Резерв+, остается традиционный путь - обращение в ТЦК и написание соответствующего заявления. Новые правила призваны сделать процесс более прозрачным и менее бюрократичным.

Что предусматривает закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Как изменится сумма штрафов

Ранее, военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые не стали на учет или не обновили свои данные, могли получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Теперь же сумма штрафа тех, кто нарушил правила воинского учета или уклоняется от службы, уменьшится вдвое - вместо 17 тысяч гривен придется уплатить 8500 гривен.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, потребность в мобилизации в Украине напрямую связана с масштабами наступательных действий России. Об этом заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, определенное количество мобилизованных должно служить компенсаторным механизмом для оперативного пополнения армии в соответствии с потребностями фронта.

В то же время командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков предполагает, что в будущем мобилизационный возраст в Украине могут снизить до 18 лет. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на фронте свидетельствует о необходимости привлечения в армию и самых молодых совершеннолетних граждан.

Комментируя тему темпов мобилизации в Украине главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что чтобы сохранять обороноспособность, Украина должна ежемесячно обеспечивать стабильный мобилизационный ресурс для противодействия растущим силам противника.

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Кто такая Екатерина Черногоренко? Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год). В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов. С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах). 27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

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