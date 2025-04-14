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"Эскалации войны": Венгрия против военных миссий в Украине

Виталий Кирсанов
14 апреля 2025, 18:47
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Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.
Венгрия против военных миссий в Украине
Венгрия против военных миссий в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/szijjarto.peter.official, УНИАН

Что сказал Петер Сийярто:

  • Члены ЕС хотят созвать встречу министров в Украине в мае
  • Страны ЕС хотят отправить военных советников для обучения украинских солдат
  • Венгрия дистанцировалась от этой миссии

Венгрия выступает против проведения учебных военных миссий ЕС на территории Украины. Также Будапешт не поддерживает санкции в отношении энергоимпорта из России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после сегодняшнего заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Они (члены ЕС – ред.) хотят созвать неформальную встречу министров иностранных дел Европейского Союза в Украине в мае. Прежде всего, они хотят увеличить стоимость помощи оружием Украине до 40 миллиардов евро в этом году, из которых быстрее всего и первыми будут отправлены Украине 2 миллиона боеприпасов, которые в настоящее время готовятся на осень. В настоящее время ведется вся подготовительная работа, потому что пока они могут сделать это только на добровольной основе, благодаря предыдущему отказу Венгрии", - рассказал он.

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Сийярто подчеркнул, что это не механизм обязательных платежей. Страны будут предоставлять помощь Украине только по желанию.

Также глава МИД Венгрии добавил, что лидеры стран ЕС хотят отправить военных советников для обучения украинских солдат. Он заявил, что Будапешт против того, чтобы подобные миссии проводились на территории Украины.

"Венгрия дистанцировалась от этой миссии, но это было фундаментальным условием, что такая миссия, действующая исключительно за пределами Украины, не должна осуществляться на территории Украины военными инструкторами ЕС. Для нас это красная линия, и ни в коем случае это не может быть реализовано на территории Украины, и мы не хотим, чтобы Европейский Союз направлял военных инструкторов или военных советников в Киев, потому что это несет в себе серьезный риск дальнейшей эскалации войны в сторону Европы", - сказал Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии напомнил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига требовал ввести санкции на закупки энергоносителей у России и ядерную промышленность. Сийярто подчеркнул, что его страна выступает против этого.

"Мы это не поддержим, потому что Евросоюз отстает на несколько часов, а американцы ведут прямые переговоры с россиянами, президент США и президент России разговаривают друг с другом по телефону, их главные представители ездят в столицы друг друга", - объяснил он.

Сийярто добавил, что жители Венгрии платят самые низкие цены на коммунальные услуги в Европе. По его словам, Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины.

"Поэтому мы никоим образом не принимаем, что венгерский народ будет платить цену этой войны. Мы не позволим наводнить европейский и венгерский сельскохозяйственный рынок низкокачественными культурами из Украины, зараженными ГМО, мы не позволим венгерским компаниям уничтожить венгерских поставщиков услуг низкокачественными услугами из Украины", - сказал глава МИД Венгрии.

Ввод контингента в Украину - последние новости по теме

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров. Глава государства сообщил, что в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

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Кто такой Петер Сийярто?

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

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