ЕС пошел на уступки Венгрии для разблокировки продления санкций против РФ

Будапешт снял возражения после того, как по его настоянию из санкционного списка были исключены три человека.

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ЕС пошел на уступки Венгрии / коллаж: Главред, фото: European Commission, Orbán Viktor

Кратко:

На кону - разблокировка десятков миллиардов евро активов РФ

Венгрия якобы настаивала на исключении из-под санкций ЕС олигарха Фридмана

Венгрия отказалась от возражений относительно продолжения ряда санкций ЕС против России, что грозило разблокировкой десятков миллиардов евро замороженных российских активов. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По данным издания, до утра 14 марта продлится так называемая письменная процедура, которая позволит продлить на шесть месяцев санкции, связанные с агрессией России против Украины.

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Будапешт снял возражения после того, как по его настоянию из санкционного списка были исключены три человека. О ком именно идет речь, пока неизвестно.

СМИ ранее писали, что Венгрия якобы настаивала на исключении из-под санкций ЕС российского олигарха Михаила Фридмана. Эту же позицию поддержал и Люксембург, утверждают источники Bloomberg, но в конце концов он останется под санкциями.

Источник "ЕвроПравды" заявил, что окончательно о разблокировании продления санкций Евросоюза станет известно утром 14 марта, когда истекает крайний срок, когда делегации могут отказаться от предложенного проекта решения.

Санкции против РФ - что известно

Как сообщал Главред, послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия может добиться отмены санкций ЕС против России, если транзит российского газа через территорию Украины не будет восстановлен.

Санкции имеют огромное влияние на экономику страны-агрессора России. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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