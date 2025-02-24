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Большой удар: Урсула фон дер Ляйен рассказала о последствиях санкций против РФ

Мария Николишин
24 февраля 2025, 17:28
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Пока нет соглашения о долговременном мире, поэтому пока рано говорить о потенциальном снятии санкций.
Большой удар: Урсула фон дер Ляйен рассказала о последствиях санкций против РФ
Санкции против России / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное:

  • Санкции имеют большое влияние на экономику России
  • Они являются частью подхода получить мир за счет силы
  • Сейчас рано начинать разговоры о возможном снятии санкций

Санкции имеют огромное влияние на экономику страны-агрессора России. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Поддерживай Украину.

"Что касается вопроса санкций, то мы видим, что санкции имеют огромное влияние на экономику России. Они привели к огромной инфляции, процентным ставкам, то есть последствия можно увидеть. Компании покидают Россию. И они действительно впечатляющие эти санкции. И они являются частью подхода получить мир за счет силы", - сказала она.

видео дня

По ее словам, сначала нужны конкретные доказательства готовности РФ к миру, а только потом можно начинать разговоры о возможном снятии санкций.

"Сначала нам надо увидеть, что есть стремление со стороны России получить мир. Пока нет соглашения о долговременном мире, поэтому пока рано говорить о потенциальном снятии санкций. Эти разговоры можно будет вести только после того, как мы увидим какие-то конкретные шаги со стороны российской стороны", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Санкции против РФ - что известно

Как сообщал Главред, послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия может добиться отмены санкций ЕС против России, если транзит российского газа через территорию Украины не будет восстановлен.

Кроме того, 15 января Министерство финансов США объявило о наложении санкций на новые российские схемы, используемые для обхода санкций в отношении военных товаров.

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Кто такая Урсула фон дер Ляйен?

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

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