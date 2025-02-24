В МИД Чехии назвали одного человека, которого действительно боится Путин

Представители Чехии сделали заявление относительно выборов в России.

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В МИД Чехии сказали, почему Путин боится Зеленского / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

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Путин боится Зеленского и распространяет необоснованные слухи о его нелегитимности

Оккупанты вторглись в Украину с целью убить свободно избранного президента и свергнуть демократически избранное правительство

Российская агрессия является угрозой не только для Украины, но и для всего свободного мира

Российский диктатор Владимир Путин никогда не избирался на свободных выборах, поэтому боится президента Украины Владимира Зеленского и распространяет чушь о его нелегитимности. Об этом говорится в заявлении чешской дипломатии к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Представители МИД Чехии напомнили, что ровно три года назад десятки тысяч российских солдат вторглись в Украину с целью убить свободно избранного президента и свергнуть демократически избранное правительство. Кроме того, цели Кремля - убить как можно больше украинцев, подорвать устройство всей страны и использовать ее как инструмент для нападения на другие государства.

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Дипломаты акцентировали, что российская агрессия, которая продолжается с 2014 года является постоянной угрозой не только для Украины, но и для всего свободного мира. Также подчеркивается, что Чехия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Крым и части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас незаконно оккупированы российской армией, будут продолжать считаться неделимыми частями Украины. Любые будущие соглашения должны отражать этот неоспоримый факт", - отметили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

В чешском ведомстве подчеркнули, что для Украины должен быть достигнут справедливый и прочный мир, основанный на принципах Устава ООН.

Также в МИД заверили, что Чехия в дальнейшем будет поддерживать Украину и оказывать ей всю необходимую помощь.

Выборы в Украине - новости по теме

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором.

Кроме того, Трамп ранее заявлял, что сейчас поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев якобы упала до 4%. Он также цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.

Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов уйти с поста президента или же обменять должность ради мира в Украине и вступления в НАТО. Украинский лидер добавил, что не планирует сидеть на президентском кресле десятилетиями.

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Кто такой Петр Павел Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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