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РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

Анна Ярославская
24 февраля 2025, 09:45обновлено 24 февраля, 11:18
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Хозяин Кремля преследует цели, выходящие далеко за рамки территориальных завоеваний, которых его войска добились в Украине.
Владимир Путин, Дональд Трамп
Путину выгодно затягивать переговоры по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Кремль видит выгоду в затягивании переговоров
  • Путин использует поле боя для формирования собственной повестки

Страна-агрессор Россия планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны.

Как пишет The Wall Street Journal, не хочет быстрого прекращения огня. При этом Кремль уже имеет богатый опыт использования военного наступления для улучшения своей позиции на переговорах. Эту стратегию Москва применяла в Сирии, а также на переговорах в Ялте во время Второй мировой войны.

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"По мере того как положение России на поле боя улучшается, русские только усиливают натиск. Я могу только представить, что офицеры генерального штаба пытаются убедить Путина, что сейчас самое время надавить на газ и добиться максимальных территориальных захватов", - сказал старший политолог из американского аналитического центра Rand Сэмюэл Чарап.

Издание отмечает, что Россия, скорее всего, будет настаивать на условиях, аналогичных тем, которые они обсуждали в Стамбуле весной 2022 года. На тех переговорах Россия потребовала, чтобы на украинскую территорию не допускалось иностранное оружие, а вооруженные силы Украины были сокращены до определенного размера.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Как сказал источник WSJ, Россия также хочет положить конец обмену разведданными между Вашингтоном и Киевом, который остается непризнанным ни одной из сторон и помогает Украине наносить удары по некоторым из наиболее чувствительных российских целей.

Пока идут переговоры, у США есть средства давления на Москву, например, ужесточение ограничений на экспорт российской нефти или отправка Киеву еще большей военной помощи. Однако в последнее время Трамп дает понять, что предпочитает вежливый разговор, и помощники сокращают упоминания о санкциях.

По словам бывшего советника Белого дома по России Томаса Грэма, Трамп пытается заключить быструю сделку с Кремлем. У него будет два варианта для продвижения переговоров - давить на Москву или давить на Киев. Недавняя резкая критика Зеленского со стороны Трампа указывает на то, что он решил оказать давление на Киев - более легкую цель из двух.

Грэм считает, что Путин преследует цели, выходящие далеко за рамки территориальных завоеваний, которых его войска добились в Украине.

Хозяин Кремля не хочет, чтобы администрация Трампа думала, что она может быстро избавиться от России как от проблемы, двигаться дальше и игнорировать отношения с Москвой.

"Они хотят взаимодействовать с Соединенными Штатами в течение некоторого времени. Они не хотят, чтобы Соединенные Штаты или Трамп думали, что это вопрос двух или трех месяцев, чтобы все сделать, а теперь я просто сосредоточусь на Китае и забуду о русских", - сказал Грэм.

Переговоры с Россией - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров между США и Россией по завершению войны в Украине. Он состоится 25 февраля в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

В свою очередь, Россия официально опровергла информацию о новом раунде переговоров с США 25 февраля в Эр-Рияде.

19 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы "никогда не отказывалась" от диалога с Украиной и готова вернуться за стол переговоров. РФ хочет "выйти на приемлемые для обеих сторон решения".

Тем временем 23 февраля. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты и Россия постоянно проводили переговоры на протяжении всей войны, и этот процесс продолжается. В то же время решение вопроса войны в Украине без ее непосредственного участия невозможно.

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