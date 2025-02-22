Второй раунд переговоров между США и РФ скоро стартует: Трамп назвал место и дату

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении второго раунда переговоров между американскими и российскими дипломатами о прекращении огня в Украине.

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Трамп объявил о новом раунде переговоров между США и Россией / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Вкратце:

Второй раунд переговоров между США и Россией по войне в Украине состоится 25 февраля в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что впереди много работы

Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров между США и Россией по завершению войны в Украине. Он состоится 25 февраля в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Об этом пишет Euronews.

О новых переговорах Трамп заявил в общественной сети C-Span. Второй раунд запланирован на 25 февраля, через неделю после первой встречи, которая состоялась в том же городе.

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По итогам первой встречи, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны достигли предварительного согласия по трем основным шагам:

восстановление штатной работы посольств в Вашингтоне и Москве;

создание группы высокого уровня для поддержки переговорного процесса по Украине;

изучение возможностей более тесного экономического сотрудничества между США и Россией.

В то же время Рубио подчеркнул, что впереди ещё много работы, а переговоры с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова лишь положили начало диалогу.

Как отмечает Euronews, первые переговоры вызвали беспокойство в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда опасаются, что переговоры будут проходить без прямого участия Киева и могут учитывать интересы Москвы больше, чем Украины.

Эта инициатива Трампа вызвала обеспокоенность и среди стран ЕС. Европейские союзники Украины в ответ сплотились вокруг Зеленского.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

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Напомним, 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись закрытые переговоры между представителями США и России. Встреча длилась около 4,5 часов, и по ее итогам стороны согласовали создание рабочих групп, которые должны заниматься вопросами прекращения войны в Украине.

Сначала встреча в Саудовской Аравии планировалась в трехстороннем формате с участием Украины, однако США и Россия настояли на проведении переговоров без Киева.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любые решения по завершению войны не могут приниматься без Украины. Он также заявил, что Киев не примет никаких ультиматумов со стороны России.

Как сообщал Главред, 22 февраля президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского работать вместе для прекращения войны в Украине. Во время церемонии в Вашингтоне он заявил, что Россия заинтересована в подписании соглашения.

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