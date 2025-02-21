Трамп рассердился на Зеленского: Вашингтон и Киев готовят новое соглашение - Axios

Вы узнаете:
- Почему Трамп разозлился на Зеленского
- Будет ли подписано соглашение о редкоземельных металлах
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых между странами. Есть большая вероятность, что документ будет подписан.
Как пише Axios по ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский разозлил Трампа, отклонив его первоначальное предложение. Теперь в Белом доме готовят "улучшенный" проект меморандума.
Чиновники из Украины и США и три осведомленных источника сказали журналистам, что видоизмененное соглашение с большей вероятностью будет подписано.
По данным издания, несколько помощников Зеленского уговаривали его согласиться на обновленное предложение, чтобы избежать усиления конфронтации с Трампом. Этот шаг, по словам источника, позволит американскому лидеру оправдать расходы из бюджета США на поддержку Украины.
"В последнем проекте были существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", — заявил собеседник издания.
Соглашение о редкоземельных ресурсах между США и Украиной
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отказался подписать документ о минеральных ресурсах Украины. По данным The Washington Post, Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции.
По данным NBC, Министр финансов США Скотт Бессент, который приехал в Киев, предложил подписать соглашение, по которому США получили бы доступ к украинским полезным ископаемым. Бессент дал Зеленскому лишь час для размышлений, угрожая в случае отказа отменой важных встреч с важными для Украины высокопоставленными чиновниками США.
В Белом доме готовятся снова попытаться заключить соглашение с Украиной по редкоземельным ресурсам. Речь идет об упрощенном варианте соглашения о предоставлении Украиной редкоземельных металлов Америке. В планах - быстро заключить договор, а затем обсудить подробные условия, например, какой частью ресурсов Украины будут владеть США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, осведомленные об этом вопросе.
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