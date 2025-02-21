Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп рассердился на Зеленского: Вашингтон и Киев готовят новое соглашение - Axios

Анна Ярославская
21 февраля 2025, 09:33
1517
Несколько помощников Зеленского якобы уговаривали его согласиться на обновленное предложение по природным ресурсам, чтобы избежать усиления конфронтации.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
США и Украина обсуждают "улучшенную" сделку по природным ресурсам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему Трамп разозлился на Зеленского
  • Будет ли подписано соглашение о редкоземельных металлах

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых между странами. Есть большая вероятность, что документ будет подписан.

Как пише Axios по ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский разозлил Трампа, отклонив его первоначальное предложение. Теперь в Белом доме готовят "улучшенный" проект меморандума.

видео дня

Чиновники из Украины и США и три осведомленных источника сказали журналистам, что видоизмененное соглашение с большей вероятностью будет подписано.

По данным издания, несколько помощников Зеленского уговаривали его согласиться на обновленное предложение, чтобы избежать усиления конфронтации с Трампом. Этот шаг, по словам источника, позволит американскому лидеру оправдать расходы из бюджета США на поддержку Украины.

"В последнем проекте были существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", — заявил собеседник издания.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Полезные ископаемые - потенциал Украины / Инфографика: Главред

Соглашение о редкоземельных ресурсах между США и Украиной

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отказался подписать документ о минеральных ресурсах Украины. По данным The Washington Post, Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции.

По данным NBC, Министр финансов США Скотт Бессент, который приехал в Киев, предложил подписать соглашение, по которому США получили бы доступ к украинским полезным ископаемым. Бессент дал Зеленскому лишь час для размышлений, угрожая в случае отказа отменой важных встреч с важными для Украины высокопоставленными чиновниками США.

В Белом доме готовятся снова попытаться заключить соглашение с Украиной по редкоземельным ресурсам. Речь идет об упрощенном варианте соглашения о предоставлении Украиной редкоземельных металлов Америке. В планах - быстро заключить договор, а затем обсудить подробные условия, например, какой частью ресурсов Украины будут владеть США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, осведомленные об этом вопросе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Владимир Зеленский ресурсы Дональд Трамп новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

11:14Синоптик
"Нет аппетита": в США высказались о продолжении военной помощи Украине

"Нет аппетита": в США высказались о продолжении военной помощи Украине

10:22Мир
РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля: в ГУР сделали заявление

РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля: в ГУР сделали заявление

09:45Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

Последние новости

11:14

Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

10:43

Китайский гороскоп на завтра 22 февраля: Тиграм - угроза, Лошадям - гнев

10:23

Вместо дорогого лосося: 5 доступных продуктов с высоким содержанием Омега-3

10:22

"Нет аппетита": в США высказались о продолжении военной помощи Украине

09:45

РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля: в ГУР сделали заявление

Индексация пенсий, дешевые лекарства и аннулирование медицинских деклараций: что меняется для украинцев с 1 мартаИндексация пенсий, дешевые лекарства и аннулирование медицинских деклараций: что меняется для украинцев с 1 марта
09:33

"Боюсь выкашлять внутренние органы": Наталья Могилевская тяжело заболела

09:33

Трамп рассердился на Зеленского: Вашингтон и Киев готовят новое соглашение - Axios

09:30

Макрон заявил об опасности капитуляции Украины: "Нельзя допустить прекращения огня"

09:28

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Реклама
09:01

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

08:36

Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели – депутат ЕП

08:10

Тотальный шторм: что придумала РФ к 24 февралямнение

08:07

В ФБР - новый глава: чем "прославился" Кэш Пател и что говорил об Украине

06:59

ВСУ продвинулись под Покровском: в ISW раскрыли ситуацию на фронте

06:10

Что привело Трампа к состоянию несдерживаемого словесного поноса?мнение

05:30

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

05:05

Что такое "циганський піт": лишь единицы правильно объяснят фразуВидео

04:30

Переговоры с Россией: Загородний назвал главные козыри УкраиныВидео

03:37

Знают единицы: названы 4 проверенных признака того, что кот любит своего хозяина

03:30

Игнорировать нельзя: водителям рассказали о важных красных знаках на панели авто

Реклама
02:30

"Страны Зеленского уже не было бы": вице-президент США выдал циничное заявлениеВидео

01:56

Почему спидометр "врет" о скорости автомобиля: специалисты раскрыли секрет

01:30

Первый ангел Victoria's Secret с витилиго выходит замуж - подробности

00:32

Как заставить Россию стремиться к миру: Зеленский назвал ключевое условие

20 февраля, четверг
23:46

"Мы готовимся": в ОВА заявили, что враг планирует наступление в Запорожской области

23:45

Куда обращаться, если батареи не греют - быстрое решение проблемы

23:23

Николь Кидман стала жертвой злоумышленников - что произошло со звездой

22:56

Появилась обновленная версия соглашения о полезных ископаемых: что об этом известно

22:42

Над ВСУ нависла угроза: враг прибегает к опасной тактике на Курщине

22:21

"Импичмент Трампу": американцы массово выходят на митингиВидео

22:00

Давление США и переговоры с Келлогом: главные новости Украины (дайджест)

21:54

"Скорая помощь, потеря сознания, больница": Цибульская рассказала о страшном ДТП

21:53

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

21:23

Украина и Европа не победят Путина без США - вице-президент США

21:11

"Решения нет": в Раде заявили об остановке продажи Украине оружия из США

20:59

Сороконожка в доме - опасность или польза?

20:44

Как помочь Украине и укрепить безопасность Европы: в Польше озвучили план

20:31

Один из них абсолютно плохой: названы два сценария развития войны в УкраинеВидео

20:22

Можно ли есть с ножа: священник расставил все точки над "і"Видео

20:21

На низком старте: Анна Кошмал показала подготовку к рождению малыша

Реклама
20:07

40 дней: популярная украинская модель-молчунья сообщила о трагедии в семьеВидео

19:46

Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

19:40

Переговоры Зеленского и Келлога: Украина готова к сильной сделкеВидео

19:32

Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

19:16

Где число 68 на картинке: загадка на 7 секунд для самых смелых умников

19:11

Третья жена Остапчука озвучила диагноз новорожденного сына

19:10

Чего хочет Трамп от Украинымнение

19:08

Приметы и советы фэн-шуй: почему нельзя спать головой к окну

18:57

Путин и Трамп хотят "убрать" Зеленского: кого РФ видит президентом Украины

18:50

Россия усилит ракетные удары по Украине: эксперт предупредил об опасности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять