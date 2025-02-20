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Трамп хочет заключить с Киевом упрощенное соглашение о полезных ископаемых - СМИ

Анна Ярославская
20 февраля 2025, 07:49
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Сокращенный договор между государствами призван ускорить процесс завершения российско-украинской войны и достичь мира.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
США и Украина могут заключить упрощенную сделку по природным ресурсам / Коллаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Главные тезисы:

  • США готовы заключить соглашение о намерениях, отложив детализацию
  • Упрощенный вариант может ускорить процесс завершения войны

В Белом доме готовятся снова попытаться заключить соглашение с Украиной по редкоземельным ресурсам. Речь идет об упрощенном варианте соглашения о предоставлении Украиной редкоземельных металлов Америке. В планах - быстро заключить договор, а затем обсудить подробные условия, например, какой частью ресурсов Украины будут владеть США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, осведомленные об этом вопросе.

Администрация Трампа хочет таким образом заключить пакт с президентом Украины Владимиром Зеленским перед оказанием помощи государству в дальнейшем продолжением роли Трампа как "посредника" в переговорах.

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В Белом доме рассуждают, что на достижение полного соглашения нужно несколько больше времени, а упрощенный вариант может ускорить процесс переговоров и завершения войны.

"Попытки заключить сделку продолжаются, несмотря на углубление раскола между Трампом и Зеленским", — пишет Reuters.

В то же время такие идеи по заключению упрощенного соглашения о редкоземельных ресурсах подтверждают предыдущие заявления Дональда Трампа, который заявлял о том, что Украине придется возвращать средства, которые предоставили США в качестве поддержки во время полномасштабного вторжения.

полезные ископаемые, корисні копалини, Инфографика: Главред
Полезные ископаемые - потенциал Украины / Инфографика: Главред

Соглашение о редкоземельных ресурсах между США и Украиной

Как сообщал Главред, президент Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

Как пишет The Telegraph, требование Трампа о "возмещении" 500 миллиардов долларов выходит далеко за рамки контроля США над критически важными полезными ископаемыми государства. Соглашение охватывает более широкий ресурсный потенциал Украины, куда входят порты, инфраструктура, нефть и газ. Это предусматривает так называемую экономическую колонизацию Украины на неопределенный срок.

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отказался подписать документ о минеральных ресурсах Украины. По данным The Washington Post, Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции.

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