The Telegraph называет условия соглашения более жесткими, чем требования к Германии в 2021 году.

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Условия соглашения о полезных ископаемых / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Президент США Дональд Трамп требует "возмещения" от Украины и выплаты 500 миллиардов долларов. Это требование выходит далеко за рамки контроля США над критически важными полезными ископаемыми государства. Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждается, это соглашение охватывает более широкий ресурсный потенциал Украины, куда входят порты, инфраструктура, нефть и газ. Это предусматривает так называемую экономическую колонизацию Украины на неопределенный срок.

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"Документ предполагает неподъемное бремя "репараций", выполнение которых практически невозможно", - говорится в материале.

США хотят получить 50% всех доходов Украины от добычи ресурсов и 50% финансовой стоимости всех новых лицензий, которые будут выданы третьими сторонами на будущую коммерциализацию этих ресурсов.

Также предусматривается, что Соединенные Штаты будут получать залоговое право на доходы - приоритетные выплаты в пользу Вашингтона. Издание называет условия этого соглашения еще хуже, чем санкции, которые были наложены на Германию и Японию после их поражения в 1921 году.

"Если бы этот проект был принят, требования Трампа составили бы большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, впоследствии сокращенные на Лондонской конференции в 1921 году и по плану Дауэса в 1924 году. В то же время он, похоже, готов полностью снять с России ответственность", - говорится в сообщении.

Передача редкоземельных металлов США

Президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.

Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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