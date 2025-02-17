Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Это экономическая колонизация Украины": детали плана о полезных ископаемых

Ангелина Подвысоцкая
17 февраля 2025, 22:23
76
The Telegraph называет условия соглашения более жесткими, чем требования к Германии в 2021 году.

'Это экономическая колонизация Украины': детали плана о полезных ископаемых
Условия соглашения о полезных ископаемых / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Президент США Дональд Трамп требует "возмещения" от Украины и выплаты 500 миллиардов долларов. Это требование выходит далеко за рамки контроля США над критически важными полезными ископаемыми государства. Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждается, это соглашение охватывает более широкий ресурсный потенциал Украины, куда входят порты, инфраструктура, нефть и газ. Это предусматривает так называемую экономическую колонизацию Украины на неопределенный срок.

видео дня

"Документ предполагает неподъемное бремя "репараций", выполнение которых практически невозможно", - говорится в материале.

США хотят получить 50% всех доходов Украины от добычи ресурсов и 50% финансовой стоимости всех новых лицензий, которые будут выданы третьими сторонами на будущую коммерциализацию этих ресурсов.

Также предусматривается, что Соединенные Штаты будут получать залоговое право на доходы - приоритетные выплаты в пользу Вашингтона. Издание называет условия этого соглашения еще хуже, чем санкции, которые были наложены на Германию и Японию после их поражения в 1921 году.

"Если бы этот проект был принят, требования Трампа составили бы большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, впоследствии сокращенные на Лондонской конференции в 1921 году и по плану Дауэса в 1924 году. В то же время он, похоже, готов полностью снять с России ответственность", - говорится в сообщении.

Передача редкоземельных металлов США

Президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.

Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.

Другие новости:

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп вторжение России мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Киев под атакой Шахедов: в столице поднялся пожар

Киев под атакой Шахедов: в столице поднялся пожар

23:23Украина
Не является началом мирного процесса: в Госдепе назвали цель переговоров с РФ

Не является началом мирного процесса: в Госдепе назвали цель переговоров с РФ

22:44Мир
Зеленский сделал заявление о НАТО и вспомнил крупный провал Трампа и Запада

Зеленский сделал заявление о НАТО и вспомнил крупный провал Трампа и Запада

22:44Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Предатель Стас Костюшкин срочно покинул РФ - что случилось

Предатель Стас Костюшкин срочно покинул РФ - что случилось

Последние новости

23:23

Киев под атакой Шахедов: в столице поднялся пожар

22:46

У путиниста Киркорова начались крупные проблемы в РФ - что произошло

22:44

Не является началом мирного процесса: в Госдепе назвали цель переговоров с РФ

22:44

Зеленский сделал заявление о НАТО и вспомнил крупный провал Трампа и Запада

22:30

Тоня Матвиенко жестко ответила на упреки из-за отношений с женатым Мирзояном

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
22:27

Жена Дмитрия Комарова показала свое новое увлечение на фоне слухов о разводе

22:23

"Это экономическая колонизация Украины": детали плана о полезных ископаемых

22:00

Зеленский в ОАЭ и переговоры США с Россией: главные новости Украины (дайджест)

21:53

Опасные последствия для Украины и Европы: назван сценарий сделки Трампа и Путина

Реклама
21:41

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

21:25

Почему кашляет кот: как помочь питомцу

20:58

Не соглашение с Россией: в Раде назвали условие для отмены военного положенияВидео

20:52

Зеленский объявил об условии Украины по Запорожской АЭС

20:28

За спиной Украины: стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп

20:18

Что носить женщине с пышной грудью - стильные решения для настоящих красавиц

20:02

Евровидение-2025: у Украины опасное место в рейтинге потенциальных победителей

19:46

У Путина раскрыли главную цель переговоров с США в Саудовской Аравии

19:38

Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

19:10

Переговоры с США: кто отправился от РФ на "сделку"мнение

19:08

Штурм провалился: ВСУ разгромили вражескую пехоту на "горячем" направлении

Реклама
19:03

18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

18:56

Эктор Хименес-Браво расстался с девушкой - шеф-повар в поиске новой любви

18:52

После встречи в НАТО: Келлог раскрыл новые детали мирного соглашения для Украины

18:48

Лавров разразился циничным заявлением по территориальным уступкам Украине

18:40

Прозвучало 20 взрывов: ВСУ влупили по ключевым оборонным предприятиям РФ

18:35

Эксперты советуют периодически засыпать рис в чайник: для чего это нужно

18:35

"Ощутимая поддержка": в Польше открыли учебный центр Украина-НАТО

18:06

Приказали расстрелять: оккупанты в очередной раз казнили украинских пленных

17:47

Переговоры и конец войны: в Турции анонсировали неприятные решения для Украины

17:38

Могут начаться проблемы со здоровьем: что нельзя делать 18 февраля

17:16

Китай меняет позицию по окончанию войны в Украине: стали известны новые детали

16:53

"Я схожу с ума": мужчина рассказал, как победа в лотерее разрушила его жизнь

16:44

Выйдут ли США из НАТО: СМИ узнали, что США могут вывести войска из стран Балтии

16:32

Почему не стоит выбрасывать листья клубники: диетолог ошарашил объяснением

16:27

Начало переговоров США и России в Саудовской Аравии: чего ждать Украине

16:18

Почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет: гениальный секрет садовода

15:59

"Мы не страна сырья": Зеленский сделал заявление о сделке с США о минералах

15:35

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

15:32

"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

15:23

Дочь Константина Меладзе впервые показала красавчика-бойфренда

Реклама
15:15

На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в МВД признались, есть ли выброс радиацииФотоВидео

15:07

Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

15:02

Зеленский отказался признавать итоги переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

14:55

Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причиныВидео

14:21

У Трампа предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая - СМИ

14:17

После освобождения Песчаного: в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте

14:04

Поцелованные удачей: 4 знака зодиака женщины, которым везет от рождения

13:32

Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визитаФотоВидео

13:21

В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: новые цены

13:13

"Ком в горле и слезы": Тина Кароль рассказала про чувства к покойному мужу

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять