"Иначе будут проблемы": Трамп разразился ультиматумом в адрес Украины

Соединенные Штаты рассчитывают на подписание с Украиной соглашения о редкоземельных металлах.

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Трамп "потребовал" от Украины подписания соглашения о минералах / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Что сказал Трамп:

Украина должна подписать соглашение о редкоземельных металлах

Если Украина не подпишет соглашение, "будут проблемы"

Американский президент Дональд Трамп "пригрозил" Украине проблемами в случае неподписания соглашения по редкоземельным металлам.

Как сообщает Sky News, в интервью Fox Radio он сказал о том, что Киев якобы должен подписать соглашение, предусматривающее выплату США 400-500 миллионов долларов.

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"Украина либо подписывает соглашение о минералах с США, либо у Киева будут проблемы", - говорит Трамп.

Также он обвинил предыдущего главу Белого дома Джо Байдена в том, что он давал Киеву деньги без займов или гарантий.

Кратко о редкоземельных металлах в Украине / Инфографика: Главред

"Поэтому мы собираемся подписать соглашение... иначе у них будет много проблем. Поэтому мы собираемся подписать соглашение, чтобы получить безопасность, потому что мы должны это сделать", - подчеркнул Дональд Трамп.

Соглашение Украины и США по редкоземельным металлам – главные новости:

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о передаче Штатам прав на добычу полезных ископаемых. По словам Зеленского, документ не отвечает украинским интересам и не предусматривает гарантии безопасности.

Документ от США по редкоземельным металлам шокировал Киев, писали в The Washington Post. Американцы хотели получить контроль над 50% минеральных ресурсов, но без предоставления гарантий безопасности.

Зеленский может подписать соглашение по редкоземельным металлам уже 22 февраля, написали журналисты The Wall Street Journal. Большую роль сыграл визит посланника США по Украине и РФ Кита Келлога, который якобы наладил хорошие отношения с Киевом.

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